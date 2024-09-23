Эксперты спрогнозировали будущее ИТ-найма и ИТ-шеринга на SkillStaff Conf 2024

19-20 сентября в Москве прошла конференция о будущем ИТ-отрасли SkillStaff Conf 2024. Спикеры определили тренды на ближайшие 5 лет, а также обсудили трансформацию найма и отрасли в целом.

SkillStaff Сonf 2024 собрал свыше 150 участников, среди которых представители бизнеса и ИТ-компаний: СЕО, СТО и CIO, коммерческие и еком-директора, HR и другие. Свои выступления представили более 40 лидеров ведущих компаний, представителей отраслевых сообществ и ассоциаций: РАЭК, SkillStaff, MTC, VK, Альфа-Банк, НИУ ВШЭ, ГК Адамас, Lamoda, и другие.

Среди ключевых тенденций в ИТ-области, прозвучавших в ходе деловой программы:

● рынок аутстаффинга растет и достигнет 265 млрд к концу этого года, это подтверждает растущий интерес к видам гибкой занятости персонала;

● ежегодно в индустрии задействовано свыше 200 тысяч ИТ-аутстафферов;

● ожидается значительный рост числа самозанятых и ИП ИТ-специалистов.

Конференция стартовала с пленарной дискуссии, посвященной ИТ в рамках мировой трансформации. На обсуждении рассматривалось влияние изменений на российские отрасли в ближайшие пять лет, влияние цифровизации на ИТ-отрасль, подходы к ИТ-стратегиям для бизнеса и преодолению кадрового дефицита.

В течение дня эксперты обсудили перспективы развития ИТ-кадров, включая востребованные в будущем специальности, синергию бизнеса и образования, пути устранения кадрового голода, меры для повышения квалификаций и инструменты взращивания молодых специалистов, а также популяризацию ИТ-профессий.

На круглом столе «Перспективы развития ИТ-кадров» были презентованы итоги первого в России исследования рынка ИТ-аутстаффинга, проведенного SkillStaff и BCGroup. Во время встречи были рассмотрены ключевые выводы на основе собранных данных, что позволило лучше понять текущее состояние и тенденции в области аренды ИТ-специалистов. По данным исследования, 61% опрошенных компаний-заказчиков уже имеют опыт аренды ИТ-специалистов, причем в среднем, они пользуются этой услугой более десяти лет.

«В России наблюдается заметное увеличение интереса к гибким формам занятости, которые дают возможность специалистам эффективно распределять личное и рабочее время, а работодателям – привлекать квалифицированных специалистов для конкретных задач. Стоит отметить, что рынок ИТ-аутстаффинга, который является важным элементом гибкой занятости, демонстрирует стабильный рост. Наше исследование показало, что в ближайшие три года прогнозируемый объем рынка ИТ-аутстаффинга будет увеличиваться в среднем на 18% ежегодно», – рассказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель SkillStaff.

Кроме того, на открытом заседании кластера РАЭК «ИТ-Аустаффинг» спикеры рассмотрели, как аренда специалистов помогает справляться с нехваткой кадров, процесс внедрения управленческого подхода, его особенности и перспективы.

Деловая программа второго дня SkillStaff Сonf 2024 была поделена на два блока: ИТ-кадры и эффективное управление ИТ-сотрудниками. Эксперты обсудили работу с сотрудниками разных поколений, изменение корпоративной культуры, новые ИТ-специальности и трансформацию текущих, также влияние ИИ и будущее ИТ-отделов. Со слов Евгения Кузнецова, генерального директора управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures, с внедрением и развитием ИИ безработица не растет и даже сокращается, поскольку растет общее количество рабочих мест. Однако люди перемещаются с одной позиции на другую для того, чтобы сохранять максимальную эффективность.

Особое внимание было уделено различным форматам работы и моделям управления сотрудниками, включая платформенную занятость и ее преимущества. Спикеры отмечают, что будущее отрасли состоит в переходе на гибкую занятость. Новые поколения все больше стремятся к такому формату занятости и предпочитают работать на нескольких работах одновременно. По словам Сергея Козыря, члена совета директоров ГК Адамас, основателя и генерального директора Digital Advisers, таким образом люди стремятся найти интересные задачи для реализации, повысить уровень дохода, а также диверсифицировать финансовые потоки.

«В России наблюдается рост числа ИТ-специалистов, работающих как самозанятые и индивидуальные предприниматели. Эта динамика связана с желанием профессионалов обрести большую независимость в своей деятельности. Они предпочитают сами выбирать, над какими проектами работать, что позволяет им избежать привязанности к конкретному работодателю и сохранять гибкий график работы. Учитывая эту тенденцию, SkillStaff планирует открыть доступ к платформе таким специалистам до конца этого года», – прокомментировала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.