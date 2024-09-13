Природоохранные инициативы России представил Фонд Росконгресс на выставке ADIHEX в ОАЭ

Фонд Росконгресс стал участником Международной выставки охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения (ADIHEX), которая состоялась с 31 августа по 8 сентября в Абу-Даби. Экспозиция была посвящена природоохранной тематике, а также проектам Фонда, среди которых Международный форум «День сокола», Восточный экономический форум и другие.

«Сотрудничество России с арабскими странами в области сохранения популяции птиц семейства соколиных – это яркий пример партнерства, направленного на укрепление международной кооперации и достижение общих целей в этой сфере. Участие в совместных мероприятиях открывает новые перспективы для взаимодействия и обмена опытом, способствует реализации природоохранных инициатив, обозначенных Президентом Российской Федерации. Уверен, только совместными усилиями мы сможем достичь действительно значимых результатов в вопросах экологии и охраны природы», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках выставки состоялись переговоры и встречи с организациями и ведомствами, которые занимаются экологической и природоохранной деятельностью, среди них: Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии; Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби (Environment Agency - Abu Dhabi); федерация связанных с соколиной охотой видов спорта (UAE Falcons Federation); фонд, занимающийся сохранением популяции дикой дрофы-красотки (International Fund for Houbara Conservation) и другие организации.

В частности, на встрече с представителями с Emirates Falconers' Club – крупнейшим соколиным клубом в ОАЭ – подчеркнута заинтересованность в сотрудничестве с Фондом Росконгресс и участии в Международном форуме «День сокола» в 2025 году.

В свою очередь, представители соколиного клуба Abu Dhabi Falconers Club в ходе переговоров отметили важность взаимодействия с соколиным центром «Камчатка» по вопросам природоохранной повестки. Строительство центра реализовано в соответствии с Поручением Президента России по разработке, утверждению и реализации комплексного плана по созданию в Российской Федерации центров реинтродукции и сохранения птиц семейства соколиных.

Сохранение популяций птиц семейства соколиных – часть комплексных действий России в рамках экологической и природоохранной повесток. Так, в своем послании Федеральному посланию в 2024 году Владимир Путин озвучил ряд инициатив, касающихся мониторинга окружающей среды, сокращения вредных выбросов в атмосферу и водные объекты, а также в сфере обращения с отходами.

Второй Международный форум «День сокола» состоялся 3 сентября во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума-2024. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников.

Оператор Форума – Фонд Росконгресс. Мероприятие прошло при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Камчатского края и Росзаповедцентра Минприроды России.

ADIHEX – крупнейшее мероприятие на Ближнем Востоке, посвященное теме охоты, коневодства и разведения соколов. В 2024 г. выставку посетили около 350 тысяч человек.