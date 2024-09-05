Фонд Росконгресс и медиахолдинг MАЕР на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Восточного экономического форума-2024 4 сентября Фонд Росконгресс и медиахолдинг МАЕР подписали соглашение о сотрудничестве. Целью документа является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного стратегического взаимодействия между сторонами.

«Мы много лет работаем вместе с компанией МАЕР и наше сегодняшнее соглашение расширяет форматы сотрудничества не только в части поддержки наших многосторонних международных проектов в стране, но и в части продвижения с помощью цифровых технологий социальных проектов Фонда Росконгресс, таких, как «Школьный друг», Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» Российский туристический форум «Путешествуй!», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Сотрудничество будут включать организацию совместных конгрессов и выставок, а также проведение информационных кампаний и поддержку в продвижении мероприятий в российских и мировых СМИ.

«Сегодняшним подписанием мы открываем новую главу сотрудничества с Фондом Росконгресс. Мы давние партнеры, и планируем дальше укреплять нашу дружбу. За плечами уже множество проектов, среди которых «Конкурс брендов», «Российская энергетическая неделя» и, конечно, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. Только о ПМЭФ-2024 мы рассказали с наших цифровых экранов свыше 150 миллионов раз. А анонсы ВЭФ-2024 и ключевые новости с площадки просмотрели на наших цифровых экранах по всей стране уже более 300 миллионов раз! Продвигать такие масштабные события – почетная и ответственная задача. Мы гордимся оказанным доверием», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.

Главные новости Восточного экономического форума транслируют на цифровых экранах и медиафасадах МАЕР по всей России. Анонсы, ключевые цитаты и информацию о важных решениях, принятых на ВЭФ, увидят от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.