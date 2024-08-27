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Пресс-релиз

Владимир Путин направил приветствие участникам ВЭФ 2024

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Росконгресс

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Восточного экономического форума – 2024, который состоится во Владивостоке 3–6 сентября.

В приветствии глава государства отметил, что за годы своей работы Форум внес значительный вклад в развитие конструктивных экономических связей нашей страны с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Осуществляемое в его рамках прямое неформальное общение между российскими и зарубежными предпринимателями, представителями государственных ведомств и общественных структур, экспертами позволяет обсуждать многие актуальные вопросы региональной повестки дня, разрабатывать полезные совместные проекты.

«Это нашло отражение и в девизе нынешнего Форума – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Роль АТР в международных делах стремительно возрастает. Здесь открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как Евразэс, ШОС, БРИКС. Хотел бы подтвердить, что Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент России отметил, что участникам Форума предстоит подумать о новых перспективных формах сотрудничества в различных сферах – от транспорта, энергетики и инфраструктуры до экологии и туризма.

«Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши предложения и инициативы будут востребованы на практике», – подытожил глава российского государства.

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