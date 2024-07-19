Опубликованы участники деловой программы форума «Здоровое общество – 2024»

На официальном сайте форума «Здоровое общество» опубликована деловая программа мероприятия с участниками экспертных дискуссий. Форум состоится 24–25 июля 2024 г. на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва). Организатор мероприятия – экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Вопросы здоровьесбережения являются неотъемлемой и приоритетной частью государственной политики и ключевым фактором социально-экономического развития страны. Это комплексный подход, направленный на создание благоприятных условий для здорового образа жизни, профилактики заболеваний и повышения продолжительности активной и здоровой жизни граждан. Это не только физическое благополучие человека, но и психологическое, эмоциональное и социальное здоровье. В связи с этим важно подчеркнуть значимость курса на активное долголетие, включающее в себя не только продление жизни, но и повышение ее качества. В рамках повестки форума «Здоровое общество» все эти аспекты найдут свое отражение», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова; Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко; заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос; руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова; заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко; заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева; губернатор Липецкой области Игорь Артамонов; начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиал ОАО «Российские железные дороги» Елена Жидкова; профессор Катанийского университета (UNICT) Витторио Калабрезе; посол федерального проекта «Спорт – норма жизни», четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, вице-президент Федерации спортивной гимнастики Алексей Немов; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова; директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова; директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина; главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы Денис Проценко; директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Гинцбург; заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Елена Батурова; президент группы компаний «Велфарм-групп» Людмила Щербакова; шеф-повар и основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай» Сергей Леонов.

Форум проходит при информационной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Стратегическими партнерами Форума выступают Государственный научный центр РФ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» и Правительство Москвы.

Интеллектуальными партнерами по медицинской науке Форума выступают ФМБА России и АНО «ЦСИ ФМБА».

Организационными партнерами Форума выступают Ленинградская область, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

Технологическим партнером Форума выступает российский производитель дисплеев и интерактивного оборудования компания NexTouch.

Коммуникационным партнером Форума выступает Медиахолдинг МАЕР.

Партнерами по деловой программе Форума выступают ООО «Свикс Хэлскеа», Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР).

Партнерами Форума выступают холдинг «БСС», группа компаний «Велфарм групп», инновационный курорт превентивной медицины «Первая Линия. Health Care Resort», Beauty Bite – первый бренд низкоуглеводного питания в России, клиника адаптационной медицины X-Clinic, MediSpa-отель MAYRVEDA 5*, АО «АлтайВитамины», ПАО «Совкомбанк».

Официальными поставщиками Форума выступают Daily Value – правильное питание на каждый день с заботой о себе и своей семье, кофе Cellini, «Эконад®» – полезный лимонад.

Интеллектуальными партнерами форума «Здоровое общество» выступают: НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, НМИЦ эндокринологии Минздрава России, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, Институт лидерства и управления здравоохранением Сеченовского Университета, ОЧУ ДПО «Институт междисциплинарной медицины», Росздравнадзор, РК-Спорт.

Диджитал-партнер Форума – VK. Информационными партнерами форума «Здоровое общество» выступают: Lenta.ru, «Газета.Ru», «РГ Медиа», холдинг 1МI, ИД «Коммерсантъ», «Русская медиагруппа», медиагруппа «Комсомольская правда», LIFE.ru, «Сноб», АБН24, «ФедералПресс», журнал «Новый очаг», журнал «Москвичка», телеканал «Доктор», «Фармацевтический вестник», «Медвестник», Vademecum, GxPnews, «ФармМедПром», «Медицинская газета», «Группа Ремедиум», «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», «Кто есть кто в медицине», «Московская медицина. Cito», «Московская медицина», «Здоровье мегаполиса», «Доктор на работе», портал CON-PHARM.RU, портал CON-MED.RU, «Московские аптеки», ИД «Русский врач».