В Женеве стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США

Fars: третий раунд переговоров Ирана и США по ядерному вопросу стартовал в Женеве

В Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Fars.

Переговоры пройдут при посредничестве Омана в посольстве ближневосточной страны в Женеве.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

Накануне сообщалось, что администрация президента США намерена добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.