Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Житель Московской области попался на контрабанде двигателей для военной техники

В Кургане задержали мужчину за контрабанду двигателей для военной техники
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Кургане сотрудники ФСБ пресекли контрабанду дизельных двигателей через границу, которую организовал житель Подмосковья. Данная продукция могла быть использована для создания военной техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Как отметили в силовых структурах, мужчина планировал отправить двигатели в Казахстан без необходимых лицензий. За это теперь ему грозит от 5 до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей по статье «Контрабанда сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники».

В сообщении поясняется, что житель Московской области приобрел девять двигателей через посредника на территории Курганской области для отправки в Казахстан. В момент перевозки через границу его остановили в международном автомобильном пункте пропуска Петухово. Разрешительные документы на него отсутствовали, поэтому двигатели решено было изъять.

До этого в Тюмени сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в финансировании террористической деятельности с использованием внутренней валюты мессенджера Telegram — Telegram Stars.

Ранее в Приморском крае задержали работавшего на украинскую разведку мужчину.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!