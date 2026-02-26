Житель Московской области попался на контрабанде двигателей для военной техники

В Кургане сотрудники ФСБ пресекли контрабанду дизельных двигателей через границу, которую организовал житель Подмосковья. Данная продукция могла быть использована для создания военной техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Как отметили в силовых структурах, мужчина планировал отправить двигатели в Казахстан без необходимых лицензий. За это теперь ему грозит от 5 до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей по статье «Контрабанда сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники».

В сообщении поясняется, что житель Московской области приобрел девять двигателей через посредника на территории Курганской области для отправки в Казахстан. В момент перевозки через границу его остановили в международном автомобильном пункте пропуска Петухово. Разрешительные документы на него отсутствовали, поэтому двигатели решено было изъять.

До этого в Тюмени сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в финансировании террористической деятельности с использованием внутренней валюты мессенджера Telegram — Telegram Stars.

Ранее в Приморском крае задержали работавшего на украинскую разведку мужчину.