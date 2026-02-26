Лошадь раздавила 3-летнюю дочку звезды родео и чемпионки мира

Дочь чемпионки мира по родео Келси Домер не выжила после несчастного случая с участием лошади. Об этом сообщает Rodeo Lifemag.

Инцидент произошел 19 февраля — животное упало на ребенка, после чего прибывшие на место проишествия спасатели достали пострадавшую из-под лошади и провели реанимационные мероприятие, однако спасти ее не удалось.

Келси Домер является звездой мирового родео, десятикратной чемпионкой мира WPRA, в том числе обладательницей золотой пряжки, полученной на Национальном финале по родео в Лас-Вегасе в 2024 году. Ее супруг, Райан Домер, также выступает на турнирах по родео — в этом сезоне он прошел квалификацию на Национальный студенческий финал в США.

В 2024 году во Франции женщина получила открытый перелом из-за падения участника турнира по мотокроссу. Несчастный случай произошел во время городского родео в Нантере. Участник заезда потерял контроль над мотоциклом на аллее Лотарингии и упал на землю, двухколесный транспорт скользнул в сторону 44-летней женщины, сидевшей на скамейке.

