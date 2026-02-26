Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Лошадь раздавила 3-летнюю дочку звезды родео и чемпионки мира

Лошадь раздавила трехлетнюю дочку чемпионки мира по родео Домер
Natacha Pisarenko/AP

Дочь чемпионки мира по родео Келси Домер не выжила после несчастного случая с участием лошади. Об этом сообщает Rodeo Lifemag.

Инцидент произошел 19 февраля — животное упало на ребенка, после чего прибывшие на место проишествия спасатели достали пострадавшую из-под лошади и провели реанимационные мероприятие, однако спасти ее не удалось.

Келси Домер является звездой мирового родео, десятикратной чемпионкой мира WPRA, в том числе обладательницей золотой пряжки, полученной на Национальном финале по родео в Лас-Вегасе в 2024 году. Ее супруг, Райан Домер, также выступает на турнирах по родео — в этом сезоне он прошел квалификацию на Национальный студенческий финал в США.

В 2024 году во Франции женщина получила открытый перелом из-за падения участника турнира по мотокроссу. Несчастный случай произошел во время городского родео в Нантере. Участник заезда потерял контроль над мотоциклом на аллее Лотарингии и упал на землю, двухколесный транспорт скользнул в сторону 44-летней женщины, сидевшей на скамейке.

Ранее мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!