В Свердловской филармонии сменится директор

Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский покидает свой пост. Об этом сообщает издание E1.RU.

По данным издания, 26 февраля Колотурский планирует попрощаться с коллективом. Причины ухода неизвестны. Мужчина возглавлял учреждение с 1989 года.

Как отмечает E1.RU, в филармонии не подтвердили, но и не опровергли информацию о смене руководства. Пока неизвестно, кто заменит Колотурского на посту главы.

Колотурский является Заслуженным работником культуры Российской Федерации, лауреатом общероссийской газеты «Музыкальное обозрение» и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, а также обладателем Ордена Почета и Знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В 2020 году Колотурский стал почетным гражданином Свердловской области за выдающиеся достижения в культурной сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию региона.

