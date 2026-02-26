Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

В Свердловской филармонии сменится директор

E1.RU: директор Свердловской филармонии Колотурский покинул свой пост
Владимир Гердо/ТАСС

Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский покидает свой пост. Об этом сообщает издание E1.RU.

По данным издания, 26 февраля Колотурский планирует попрощаться с коллективом. Причины ухода неизвестны. Мужчина возглавлял учреждение с 1989 года.

Как отмечает E1.RU, в филармонии не подтвердили, но и не опровергли информацию о смене руководства. Пока неизвестно, кто заменит Колотурского на посту главы.

Колотурский является Заслуженным работником культуры Российской Федерации, лауреатом общероссийской газеты «Музыкальное обозрение» и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, а также обладателем Ордена Почета и Знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В 2020 году Колотурский стал почетным гражданином Свердловской области за выдающиеся достижения в культурной сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию региона.

Ранее водитель Долиной заблокировал тротуар у Театра на Таганке ради артистки.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!