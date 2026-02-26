Размер шрифта
ЕС приготовился уговорить Венгрию отменить вето на кредит Украине

Politico: ЕС намерен снять вето Венгрии, обещая вернуть поставки по «Дружбе»
Global Look Press

Европейский союз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на €90 млрд, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, в том числе пообещав восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта 24 февраля на пресс-конференции в Киеве обвинил Будапешт в шантаже после наложения вето на выдачу кредита украинскому государству, призвав Еврокомиссию использовать разные инструменты для преодоления блокировки.

По данным Politico, действия Орбана возмутили политиков в ЕС, а заявления Кошты намекали на возможное юридическое наказание, которое может принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Венгрию права голоса в блоке.

При этом собеседники издания отвергли идею юридического решения проблемы, вместо этого они твердили, что европейские лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Венгрия отказалась от своего запрета. По словам дипломатов, более правдоподобным способом решения проблемы является подготовка «документа», в котором будет изложено обещание возобновить поставки российской нефти по «Дружбе».

Венгрия вместе со Словакией 27 января остались без поставок нефти по трубопроводу «Дружба» из-за остановки транзита со стороны Украины. 23 февраля Будапешт заблокировало 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на украинскую территорию.

Ранее в МИД Германии захотели повлиять на решение Венгрии по 20-му пакету санкций.

 
