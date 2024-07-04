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Пресс-релиз

Во Вьетнаме состоялась первая выездная сессия Восточного экономического форума

4 июля в городе Хошимин состоялась выездная сессия Восточного экономического форума, на которой представители России и Вьетнама обсудили ключевые направления торгово-экономических и деловых отношений между странами. Мероприятие посетили более 100 высокопоставленных представителей вьетнамского бизнеса из наиболее перспективных для сотрудничества отраслей, таких как судостроение, производство текстильной продукции, аграрная промышленность, мебельное производство и другие.

С российской стороны во встрече приняли участие директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов и Генеральный консул Российской Федерации в городе Хошимин Тимур Садыков.

«Дружеские отношения между нашими странами существуют уже несколько десятилетий. В этом году Россия и Вьетнам отметили 12 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства. Оба государства стремятся к укреплению взаимовыгодных связей, что способствует не только росту товарооборота и экономики, но и развитию культуры и науки», – отметил Тимур Садыков.

В ходе сессии участники подчеркнули важность совместных проектов и инвестиций, направленных на укрепление инфраструктуры и улучшение качества жизни граждан обеих стран.

«У России и Вьетнама много перспективных направлений для сотрудничества, – рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. – Это и углеводороды, и транспорт, строительная индустрия, туризм, индустрия моды и, конечно же, IT. Быстро развивающаяся экономика страны требует модернизации транспортной инфраструктуры, в чем могут помочь российские технологии. Кроме того, высокий аграрный потенциал Вьетнама и спрос на экзотические продукты создают возможности для совместной работы в сельском хозяйстве».

Также на сессии подробно рассказали об экосистеме Фонда Росконгресс и провели комплексную презентацию возможностей для иностранного бизнеса, включающих такие проекты, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, туристический форум «Путешествуй!», Форум индустрии дизайна.

«Наши мероприятия предоставляют иностранным компаниям широкие возможности для взаимодействия с российскими предприятиями и поиска новых путей сотрудничества. Эти платформы не только способствуют важным обсуждениям, но и приводят к заключению соглашений, которые стимулируют экономический рост и развитие. Мы стремимся создать условия для плодотворного диалога и взаимовыгодного партнерства, которые принесут значительную пользу как российскому, так и вьетнамскому бизнесу», – подчеркнул Игорь Павлов.

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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