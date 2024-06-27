В ходе ПМЮФ-2024 рассмотрели направления развития уголовного законодательства

26 июня 2024 года в рамках XII Петербургского международного юридического форума состоялась сессия «Криминализация и декриминализация: поиск баланса».

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации.

Участники сессии обсудили проблематику, связанную с соотношением тенденций криминализации и декриминализации в аспекте поиска баланса между ними с учетом особенностей развития уголовного законодательства. Кроме того, были рассмотрены концепции законопроектов, направленных на совершенствование и систематизацию ряда уголовно-правовых институтов.

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Вадим Федоров рассказал о работе Минюста России по либерализации уголовного и административного законодательства в том числе в экономической сфере.

Он отметил, что в настоящее время уголовное и уголовно-процессуальное законодательство требует существенного реформирования. В его основу должны быть положены объективные условия общественного развития и стратегический курс государства в сфере борьбы с преступностью, закрепленные в концепции уголовно-правовой политики.

«Концепция видится нам документом, направленным на формирование закономерной, единой и системной государственной политики в сфере противодействия средствами уголовного законодательства опасным деяниям и угрозам, связанным с ними. Межведомственной рабочей группой при Минюсте России ведется работа над таким документом. В группу вошли представители органов власти, юридической науки и практики», – сказал Федоров.

Заместитель министра сообщил, что в рамках этой концепции предлагается законодательно закрепить критерии криминализации, пенализации, а также смягчения уголовной ответственности.