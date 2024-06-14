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«Право — основа глобального равновесия» — главная тема ПМЮФ-2024

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Shutterstock/New Africa

С 26 по 28 июня 2024 года состоится Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). На форуме традиционно соберутся ведущие правоведы, политики, представители деловых кругов и общественных организаций из разных стран, что создаст условия для плодотворного диалога по вопросам глобальной повестки дня, связанным с международным правом.

Главной темой ПМЮФ в этом году станет «Право — основа глобального равновесия».

По словам министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко, дальнейшее развитие новых точек роста в рамках многополярного мироустройства предполагает согласованное межгосударственное взаимодействие, основанное на равноправии, взаимном уважении культурных особенностей и традиций, невмешательстве во внутренние дела.

«Нужно сообща определить надежную основу для сплочения и кооперации между странами. Такой основой, на наш взгляд, является право и его фундаментальные ценности, неукоснительное следование которым помогает выявить общие подходы в регулировании многих вопросов, обеспечивает сбалансированное развитие всего человечества и сохраняет всеобщее доверие к глобальной правовой системе. Мы уверены, что те решения, которые будут выработаны в ходе форума, послужат плодотворной совместной работе над укреплением авторитета права. Помогут совершенствовать ключевые юридические институты, действующие справедливо в интересах каждого человека», — подчеркнул Константин Чуйченко.

«Ключевая тема ПМЮФ находит свое отражение во всех мероприятиях деловой программы. Правовые вопросы в ходе сессий будут обсуждаться именно в глобальном преломлении. Это в том числе правовое взаимодействие по линии БРИКС, особенности реализации мер экономической безопасности и правовой защиты национального суверенитета, правовые механизмы сохранения традиционных ценностей, развитие корпоративного управления», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Структурно деловая программа Форума будет состоять из девяти тематических блоков: «Международное право в новых реалиях», «Общество и права человека», «Уголовное право», «Разрешение споров», «Экология и урбанистика», «Государственное регулирование и суверенитет», «Инновации, технологии и право», «Деловая среда, корпоративное управление, рынок юридических услуг» и «Юридическое образование: наука и искусство».

Кроме этого, в рамках ПМЮФ-2024 пройдет совещание министров юстиции стран БРИКС, заседание рабочей группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, заседание Комитета по правам человека СНГ, Открытое совещание министров юстиции, а также лекция председателя Конституционного суда РФ.

По традиции, студенты и молодые специалисты в области права смогут принять участие в Международном молодежном юридическом форуме (ММЮФ), что даст им возможность познакомиться с лидерами юридического сообщества и принять участие в обсуждениях наравне с профессионалами. Пленарное заседание ММЮФ, центральной темой которого будут «Ценности права в условиях нового мирового порядка», пройдет 28 июня 2024 года.

ПМЮФ-2024 обещает стать важной вехой для юридического сообщества, предоставляя платформу для обмена знаниями и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед правовой системой.

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