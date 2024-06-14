На форуме «Путешествуй!» обсудили влияние визовой политики на въездной туристический поток

Введение механизма электронной визы в Россию по мнению экспертов дало мощный толчок для увеличения въездного турпотока. Преимущества и недостатки данного инструмента, а также факторы, влияющие на рост турпотока, обсудили на сессии «Электронная виза и групповые безвизовые поездки: новые механизмы развития двустороннего туризма», которая прошла во второй день работы Российского туристического форума «Путешествуй!».

«Единая электронная виза для граждан 55 стран начала действовать в России с августа 2023 года и имеет ряд преимуществ: она почти в три раза дешевле обычной, по ней практически нет отказов, она быстро выпускается, а оплачивать визу можно в валюте той страны, гражданам которой она выдается. Все это положительно сказывается на росте туристических потоков. Еще один инструмент для привлечения иностранцев, разработанный и внедренный Министерством экономического развития Российской Федерации, — групповые безвизовые поездки — вызвали кратный рост показателей въезда из Китая и Ирана», — прокомментировал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В этом году в форуме принимают участие представители 20 зарубежных стран, что позволяет обсуждать международные практики, в том числе и по привлечению туристов. В своем выступлении главный исполнительный советник генерального директора иранской авиакомпании «MahanAir» Мехди Алияри отметил, что количество туристов из России в Иран растет, почти 90 тыс. виз было выдано Ираном, до 66 тыс. виз было получено в посольстве России в Тегеране. Упрощение визового режима и преодоление визовых барьеров — очень важный шаг в упрощении наших отношений с Российской Федерацией.

На сегодняшний день электронная виза в Россию является однократной. Эксперты уверены, что если сделать визу многократной, то увеличится не только турпоток, но и география поездок иностранных туристов. По мнению специалистов, туристическая отрасль является мощнейшим драйвером развития российской экономики и необходимо стараться как можно быстрее откликаться на возникающие запросы бизнеса.

«Любые изменения, направленные на упрощение приема иностранных туристов, отрасль воспринимает максимально позитивно. Эти инструменты позволяют нам сейчас планомерно наращивать туристический поток и восстанавливать тот сегмент отрасли, который в 2019-2021 годах был, по сути, остановлен», — отметил в своем выступлении президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Эксперт добавил, что для развития туристического экспорта необходимо показать Россию иностранцам без барьеров, для этого необходимо проработать вопросы визового законодательства, в идеале – стремиться к полному отказу от виз. Дело в том, что виза, даже электронная, влияет на отказ от поездки наравне с таким важнейшим фактором, как цена. Нет виз – нет преград. Одной из самых серьезных проблем на пути увеличения турпотока Илья Уманский назвал платежные инструменты. Механизм карты туриста, по его словам, нужно пересматривать, возможно, добавить цифровые инструменты для решения задачи, но иностранный турист должен иметь возможность платить привычными для себя картами.

В дискуссии также приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, генеральный директор фонда «Центр стратегических разработок» Павел Смелов, руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, первый заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов. Модератором сессии выступила директор центра развития международного туризма фонда «Центр стратегических разработок» Юлия Максутова.

IV Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит на Международной выставке-форуме «Россия» с 12 по 16 июня 2024 года. Организатором выступает фонд «Росконгресс». Форум проходит при официальной поддержке правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.

В деловой программе, состоящей из 40 сессий, принимают участие более 250 спикеров. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тыс. гостей, в том числе представители 19 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России.

Подробная информация по деловой и фестивальной программе, а также мобильный путеводитель доступен на официальном сайте.