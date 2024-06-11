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Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» совместно с «Движением первых» провели поэтическую акцию

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Андрей Аркуша/Global Look Press

Поэтический флешмоб в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина провели в Нягани. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» (добывающего актива «Роснефти») объединились с «Движением первых», чтобы прочесть отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».

Узнаваемые строки звучали у памятника нефтяникам-первопроходцам в центре города. Для прочтения выбрали один из самых популярных отрывков поэмы «Руслан и Людмила» — Лукоморье. Необычное поздравление поддержали и горожане, с радостью присоединившиеся к флешмобу.

Мероприятие объединило нефтяников и учащихся городских школ. Подобные культурные акции — часть социальной программы «РН-Няганьнефтегаза». Компания на постоянной основе проводит тематические встречи со школьниками и организовывает тематические акции. Совместный поэтический флэшмоб стал продолжением серии научно-просветительских встреч членов «Движения первых» с нефтяниками.

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