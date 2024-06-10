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Площадка «ВиноГрад» представила тренды российского вина, гастрономии и туризма на ПМЭФ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Тематическая площадка «ВиноГрад», созданная фондом «Росконгресс» совместно с «Россельхозбанком», начала работу на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году и изначально была посвящена демонстрации успехов российского виноделия.

За время существования на ПМЭФ она стала центром притяжения для всех, кто неравнодушен к российскому вину. В 2023 году площадка пользовалась удивительной популярностью, ее посетил каждый третий участник форума. В 2024 году деловая программа собрала для открытого общения представителей всех сторон рынка российского вина, представителей продуктового ритейла, ресторанного рынка, туристического сектора. Среди заявленных тем работы были и посвященные смежным областям — гастрономическому туризму, фермерскому движению.

Основным направлением работы деловой программы площадки, спикерами которой выступили ведущие отраслевые эксперты, стали пути развития российского виноделия.

Темой стратегической сессии «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода» стало обсуждение насущных проблем, решение которых необходимо для превращения России в лидера мирового винного рынка. По мнению участников сессии, для этого имеются все предпосылки: как отметил модератор сессии, председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, 51% покупателей предпочитают вина российского производства (по данным ЦИПП Роскачества), что, по его мнению, свидетельствует об огромном потенциале российского виноделия.

Сессия «Экономика виноделия: точки роста прибыли, производительности и качества» была посвящена поиску точек роста для винодельческой индустрии в сложившихся рыночных условиях. Лейтмотивом сессии стало обсуждение проблем конкуренции на алкогольном рынке: все выступавшие так или иначе говорили о необходимости поиска баланса между поддержкой внутреннего рынка, интересами производителей,дистрибьюторов и потребителей. Кроме того, собравшиеся постарались определить потенциал роста российского виноделия на ближайшее десятилетие.

Сессия «Новый российский lifestyle: российское вино» была посвящена российскому вину как стилю жизни. Темой обсуждения стали точки пересечения интересов виноделия, гастрономии и индустрии развлечений в целом, важности ориентации на конечного потребителя и повышения внимания к маркетингу и каналам продвижения. Совместными усилиями участники прений наметили тенденции развития культуры потребления российского вина.

В рамках работы дегустационной зоны площадки, оформленной в виде символического «винного поезда», были представлены новинки ассортимента ведущих российских хозяйств в сопровождении гастрономических пар, разработанных с участием ведущих российских шеф-поваров. Также в рамках работы площадки «ВиноГрад» прошли презентации вин таких виноделен как «Усадьба Дивноморское», «Криница», «Золотая Балка»,«Дербент-вино», «Скалистый берег», Alma Valley, мастер-класс, посвященный «терруарным» бокалам для российского вина от компании AddWine.

Кроме того, впервые за историю существования площадки участники Форума смогли не только продегустировать вина, но и проголосовать за наиболее понравившиеся в каждой из трех категорий: «Игристое ПМЭФ-2024», «Тихое белое ПМЭФ-2024», «Тихое красное ПМЭФ-2024». Всего в онлайн-голосовании принял участие 1531 посетитель «ВиноГрада».

Призом конкурса в каждой категории стал сертификат фонда «Росконгресс», предоставляющий возможность организации собственного делового мероприятия на Третьем винодельческом форуме, который пройдет 7 – 8 ноября 2024 года.

Работа тематической площадки была организована фондом «Росконгресс» совместно с АО «Россельхозбанк».

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