Глава «Росконгресса» впервые показал форум участникам молодежного дня в рамках «Экскурсии со Знанием»

8 июня на Молодежном дне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев впервые провел участников по авторскому маршруту среди экспозиций главного делового события страны в рамках программы «Экскурсии со Знанием». Она создана Российским обществом «Знание» с целью рассказать молодым участникам Форума о деятельности российских корпораций, а также о выдающихся деятелях и достижениях страны в самых разных сферах.

Глава «Росконгресса» поделился с участниками историей Форума, рассказал про экспонаты и внутреннюю работу Фонда, провел их через все стенды и международный медиа-центр. На протяжении всего маршрута к экскурсии присоединялись и общались со слушателями губернаторы регионов, а также представители компаний.

«Рад приветствовать вас на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума. Это мега-проект, который объединяет интересы государства, бизнеса и общества. В последние годы форум развивается семимильными шагами. Совместно с нашими партнерами мы создаем различные платформы, оказывающие содействие различным отраслевым направлениям, создающие пространство доверия между участниками. Мы всегда интегрируем в повестку форума и культурную, и спортивную программы, чтобы участники чувствовали себя комфортно, завязывали новые отношения, в том числе в неформальной обстановке, для повышения эффективности бизнеса», — подчеркнул Александр Стуглев.

Слушателями нового формата образовательной программы стали лекторы, участники и победители проектов Общества «Знание», резиденты Клуба молодых предпринимателей от Росмолодежи, а также лучшие активисты других форумов. Александр Стуглев отметил развитие технологичности компаний и провел группу в технический отдел, чтобы показать, как сотрудники собирают собственный информационный канал, который работает все четыре дня Форума. Председатель также поделился, что одним из главных направлений работы является международная повестка. По его словам, представители Омана — страны-гостя — уже сообщили, что очень довольны организацией ПМЭФ-2024 и его результатами.

«Мы особое внимание уделяем развитию международной повестки. Программа форума готовится в течение всего года, в работе над ней задействованы около 5 тысяч экспертов. Помимо этого, мы проводим еще несколько сессий за рубежом — в странах, которые мы считаем наиболее интересными по привлечению участников. На этих сессиях мы рассказываем про экономику России, ее достижения: встречаемся с региональными бизнес-ассоциациями, проводим пресс-конференции и в дальнейшем получаем поток участников на форум».

В ходе «Экскурсии со Знанием» участники побывали на стендах российских регионов, в «Гостиной губернаторов», где встречаются главы субъектов федерации, в медиацентре, где работают журналисты, освещающие работу главного экономического события страны, а также увидели экспозицию, посвященную 100-летию Гаража особого назначения ФСО России.

Отдельное внимание Александр Стуглев уделил павильонам и стендам крупнейших российских компаний и финансовых корпораций. Так, на стенде СБЕРа слушатели познакомились с интеграцией банка в умную городскую инфраструктуру: в экспозиции представлен целый город в миниатюрном формате, где наглядно показано, как банк может улучшить жизнь человека, бизнеса и государства.

Одной из ярчайших экспозиций на ПМЭФ-2024 стала площадка «Газпром нефть». Александр Стуглев показал молодежи созданный компанией арт-проект, который знакомит зрителя с фантазийным взглядом на реальный мир тундры, раскрывая его в постоянном движении, цветении, переплетении невероятных красок и сюжетов.

На стенде государственной корпорации «Росатом» — арт-инсталляции «Город будущего» — участники «Экскурсии со Знанием» смогли увидеть, как развитие технологий в сфере атомной энергетики влияет на ключевые сферы жизни человека: промышленность, медицину, образование.

Кроме того, на экскурсии с директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым гости молодежного дня ПМЭФ смогли поближе познакомиться с экспозициями Альфа-Банка, ВЭБ.РФ, Уралхима, Аэрофлота и многими другими яркими стендами.

Также глава Росконгресса отправил специальную открытку, подготовленную Российским обществом «Знание» совместно с Почтой России. На открытках изображены кадры победителей и участников фотоконкурса Знание.Россия, посвященные уникальным объектам культурной столицы. Каждый желающий мог подписать открытку на стенде Санкт-Петербурга и отправить своим родным, близким и друзьям.

В ходе экскурсии участники смогли посмотреть на работу форума снаружи и изнутри, познакомиться с тонкостями организационной работы, а также задать свои вопросы представительным гостям делового мероприятия.

Авторская эксклюзивная программа «Экскурсия со Знанием» от Общества «Знание» — важная часть программы ведущих российских выставок и форумов. Сегодня инициатива реализуется на площадке Международной выставки-форума «Россия». В ее рамках уже прошло порядка 80 авторских экскурсий от представителей федеральных ведомств, общественных организаций, средств массовой информации и глав госкорпораций.

Участие в программе уже приняли первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и другие.