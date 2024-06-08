Официальным автомобильным партнером ПМЭФ-2024 стал бренд HONGQI

Премиальный автомобильный бренд из Китая HONGQI (Хончи, «Красное знамя») принимает участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире — Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 5-8 июня 2024 года.

HONGQI выступает в качестве официального автомобильного партнера форума, предоставив 200 автомобилей для официального парка мероприятия: флагманские представительские седаны Н9, бизнес-седаны Н5 и минивэны бизнес-класса HQ9.

Автомобили используются для трансферов спикеров, партнеров и гостей ПМЭФ-2024. Помимо этого, в рамках форума HONGQI представляет выставочную экспозицию, на которой демонстрируются флагманские и новые модели бренда. Состав экспозиции был спланирован с учетом запросов аудитории ПМЭФ: представленные автомобили ориентированы на использование представителями крупного бизнеса, государственных организаций и правительственных структур как для личных целей, так и для корпоративных парков.

В КНР данные автомобили используются в высших эшелонах власти, владельцами бизнесов и представителями топ-менеджмента, фактически символизируя принадлежность владельца к элитным слоям общества.

В своем выступлении на ПМЭФ-2024 исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев отметил, что особый имидж и история бренда HONGQI стали основой для его уникального позиционирования.

«Наши автомобили изначально ориентированы на своего адресата — это наиболее успешные и состоятельные представители общества, деловых и политических кругов. При этом мы убеждены, что представление о «премиальности» включает в себя не только высочайшее качество и техническое совершенство автомобиля. Премиальность — это и тот уровень обслуживания, который получает клиент. Мы надеемся, что наше тщательное позиционирование бренда HONGQI, подкрепленное продуманной и максимально комфортной для покупателя инфраструктурой — позволит завоевать доверие и уважение российских клиентов», — сказал Иван Савельев.

Хедлайнером экспозиции выступает модель, пока еще не представленная в России — относящийся к линейке класса «люкс» (в Китае объединенной названием Golden Sunflower), полноразмерный внедорожник HONGQI LS7.

Премьера LS7 состоялась в Китае в октябре 2021 года, а с 2022 года он выпускается серийно.

Появление LS7 стало значимым событием для внутреннего рынка КНР, где столь крупные и мощные внедорожники до этого представлены практически не были. Длина HONGQI LS7 составляет внушительные 5 метров 69 сантиметров, колесная база — 3,3 метра. Внедорожник оснащен бензиновым двигателем V8 (355 л.с., 500 Н•м) с турбонаддувом, имеет восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Динамика вполне соответствует такому сегменту: разгон до 100 км/ч занимает 9,1 с, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Еще одну демонстрируемую на экспозиции модель, флагманский седан Бренда в России HONGQI Н9, гости форума имеют возможность оценить не только визуально, но и в движении — 25 таких автомобилей предоставлено для официального парка ПМЭФ-2024. Этот седан, относящийся к F-классу — единственная на сегодняшний день модель подобного сегмента, официально представленная в Российской Федерации.

Не ограничиваясь демонстрацией Н9 в рамках сотрудничества с Форумом, с 1 июня Бренд объявил о запуске программы финансовых и других привилегий для клиентов, заинтересовавшихся этой моделью и другими представленными в РФ моделями HONGQI.

В частности, для участников форума разработаны специальные предложения на приобретение автомобилей HONGQI — как абсолютно новых, так и тех, которые в настоящее время работают в официальном пресс-парке мероприятия. Ознакомиться с предлагаемыми привилегиями гости могут на экспозиционном стенде бренда.

Как заявил исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев, бренд намерен и дальше развивать свое присутствие в России, расширяя предложение для российских клиентов. В ближайшее время планируется сделать шаг в активно развивающийся и отличающийся максимально жесткой конкуренцией сегмент компактных кроссоверов. В нем HONGQI представит свою модель HS3.

Также в 2024 году в России появится обновленный бестселлер Бренда, среднеразмерный кроссовер HONGQI HS5. Эта модель присутствует на российском рынке, но теперь будет предложена в исполнении после рестайлинга — с обновленным дизайном и улучшенным оснащением.

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента РФ.

За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. В прошлом году в форуме в реальном и онлайн-форматах приняли участие более 17 тыс. участников из 130 стран мира.

На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей.

Участие премиального автомобильного бренда в мероприятиях подобного масштаба способствует установлению непосредственного контакта с целевой аудиторией, повышению качества продвижения Бренда и укреплению его имиджа в полном соответствии со стратегией развития HONGQI в Российской Федерации.