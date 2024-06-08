Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Официальным автомобильным партнером ПМЭФ-2024 стал бренд HONGQI

close
100%
HONGQI

Премиальный автомобильный бренд из Китая HONGQI (Хончи, «Красное знамя») принимает участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире — Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 5-8 июня 2024 года.

HONGQI выступает в качестве официального автомобильного партнера форума, предоставив 200 автомобилей для официального парка мероприятия: флагманские представительские седаны Н9, бизнес-седаны Н5 и минивэны бизнес-класса HQ9.

Автомобили используются для трансферов спикеров, партнеров и гостей ПМЭФ-2024. Помимо этого, в рамках форума HONGQI представляет выставочную экспозицию, на которой демонстрируются флагманские и новые модели бренда. Состав экспозиции был спланирован с учетом запросов аудитории ПМЭФ: представленные автомобили ориентированы на использование представителями крупного бизнеса, государственных организаций и правительственных структур как для личных целей, так и для корпоративных парков.

В КНР данные автомобили используются в высших эшелонах власти, владельцами бизнесов и представителями топ-менеджмента, фактически символизируя принадлежность владельца к элитным слоям общества.

В своем выступлении на ПМЭФ-2024 исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев отметил, что особый имидж и история бренда HONGQI стали основой для его уникального позиционирования.

«Наши автомобили изначально ориентированы на своего адресата — это наиболее успешные и состоятельные представители общества, деловых и политических кругов. При этом мы убеждены, что представление о «премиальности» включает в себя не только высочайшее качество и техническое совершенство автомобиля. Премиальность — это и тот уровень обслуживания, который получает клиент. Мы надеемся, что наше тщательное позиционирование бренда HONGQI, подкрепленное продуманной и максимально комфортной для покупателя инфраструктурой — позволит завоевать доверие и уважение российских клиентов», — сказал Иван Савельев.

Хедлайнером экспозиции выступает модель, пока еще не представленная в России — относящийся к линейке класса «люкс» (в Китае объединенной названием Golden Sunflower), полноразмерный внедорожник HONGQI LS7.

Премьера LS7 состоялась в Китае в октябре 2021 года, а с 2022 года он выпускается серийно.

Появление LS7 стало значимым событием для внутреннего рынка КНР, где столь крупные и мощные внедорожники до этого представлены практически не были. Длина HONGQI LS7 составляет внушительные 5 метров 69 сантиметров, колесная база — 3,3 метра. Внедорожник оснащен бензиновым двигателем V8 (355 л.с., 500 Н•м) с турбонаддувом, имеет восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Динамика вполне соответствует такому сегменту: разгон до 100 км/ч занимает 9,1 с, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Еще одну демонстрируемую на экспозиции модель, флагманский седан Бренда в России HONGQI Н9, гости форума имеют возможность оценить не только визуально, но и в движении — 25 таких автомобилей предоставлено для официального парка ПМЭФ-2024. Этот седан, относящийся к F-классу — единственная на сегодняшний день модель подобного сегмента, официально представленная в Российской Федерации.

Не ограничиваясь демонстрацией Н9 в рамках сотрудничества с Форумом, с 1 июня Бренд объявил о запуске программы финансовых и других привилегий для клиентов, заинтересовавшихся этой моделью и другими представленными в РФ моделями HONGQI.

В частности, для участников форума разработаны специальные предложения на приобретение автомобилей HONGQI — как абсолютно новых, так и тех, которые в настоящее время работают в официальном пресс-парке мероприятия. Ознакомиться с предлагаемыми привилегиями гости могут на экспозиционном стенде бренда.

Как заявил исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев, бренд намерен и дальше развивать свое присутствие в России, расширяя предложение для российских клиентов. В ближайшее время планируется сделать шаг в активно развивающийся и отличающийся максимально жесткой конкуренцией сегмент компактных кроссоверов. В нем HONGQI представит свою модель HS3.

Также в 2024 году в России появится обновленный бестселлер Бренда, среднеразмерный кроссовер HONGQI HS5. Эта модель присутствует на российском рынке, но теперь будет предложена в исполнении после рестайлинга — с обновленным дизайном и улучшенным оснащением.

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента РФ.

За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. В прошлом году в форуме в реальном и онлайн-форматах приняли участие более 17 тыс. участников из 130 стран мира.

На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей.

Участие премиального автомобильного бренда в мероприятиях подобного масштаба способствует установлению непосредственного контакта с целевой аудиторией, повышению качества продвижения Бренда и укреплению его имиджа в полном соответствии со стратегией развития HONGQI в Российской Федерации.

Картина дня
«Сил звать на помощь уже не было». Пропавших в уральском лесу детей нашли живыми
МЧС: в Свердловской области нашли живыми детей, пропавших в лесу три дня назад
Военная операция на Украине, день 836-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 836-й день
Северную Осетию впервые атаковали дроны. Они пролетели больше 1000 км и целились в аэродром
Глава Северной Осетии заявил о попытке трех БПЛА ВСУ атаковать военный аэродром
Названа причина крупных побед сборной России по футболу
В работе Telegram произошел сбой
Португалия без Роналду проиграла Хорватии
Ученые решили проблему пересадки стволовых клеток в мозг
Новости и материалы
Москалькова осудила удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области
Украина достигла договоренности по дополнительным поставкам ПВО
Ученые опровергли существование водоема на южном полюсе Марса
ООН внес Израиль в черный список за нарушения прав несовершеннолетних
«Абсолютный бред»: Алексей Панин отреагировал на попадание в список экстремистов и террористов
Премьер Дании восстанавливается после нападения
Бразильское подразделение Sony начало продавать игры в рассрочку
«Свои ошибки надо признавать»: лишение России золота из-за Валиевой назвали справедливым
В США рассказали о возможности Вашингтона начать ядерную войну с Россией
«Хезболла» выпустила усовершенствованные ракеты по Израилю
Шесть жителей ДНР пострадали за день из-за обстрелов со стороны ВСУ
Видеокарту AMD Radeon RX 7700 XT протестировали в современных играх
Ураган лишил электричества восемь населенных пунктов в Челябинской области
В Австрии указали на пересечение красной линии Западом в отношениях с РФ
Выступление 17-летней Андреевой на «Ролан Гаррос» назвали невероятным
Уставшие украинские бойцы подсели на энергетики
«Готовимся к Евро»: Овечкин сыграл в футбол
Все новости
Замгубернатора Тюменской области арестовали
Завершено расследование убийства Талькова. Его застрелили 33 года назад
СК России: расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова завершено
Вывели из Газы под огнем. Россиянина спасли из плена ХАМАС спустя 246 дней
ЦАХАЛ освободил россиянина Козлова и еще трех заложников из плена ХАМАС в Газе
Тест: это запрещено сейчас или в антиутопии «1984»?
Роман «1984» Джорджа Оруэлла вышел 75 лет назад
«Не сработал ни один тормоз»: арестованы фигуранты дела о столкновении трамваев в Кемерово
Суд в Кемерово арестовал директора КЭТК Мальцева по делу о столкновении трамваев
Сжечь врагов народа под музыку: как французы «отменили» Бога и служили Верховному Существу
«Верховное Существо» французских революционеров до сих пор защищает конституция
Курила и играла на последние деньги: 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер
«Чудовищные теракты»: в России пообещали отомстить за обстрелы новых регионов
Пасечник объявил 8 июня днем траура по жертвам обстрела Луганска
Хмельная альтернатива. Кому нужны Партии пива?
И почему дело не в градусах
«Не знаешь, вернешься ли домой живым»: как молодежные банды воевали в 2000-е
Бывший член молодежной банды из Ульяновска: меня воспитывали домашним ребенком
Делегация от Армении побывала в Буче. МИД РФ потребовал список погибших там в 2022 году
Захарова призвала Армению предоставить список погибших в Буче
«У нас были проблемы»: за что Байден извинился перед Зеленским
Байден принес извинения Зеленскому за задержку военной помощи
От Кубы до Японии: кому Россия может поставить оружие в пику Западу
Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие противникам Запада
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами