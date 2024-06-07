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«На полях» ПМЭФ-2024 состоялась встреча регуляторных органов в здравоохранении стран БРИКС

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Сергей Бобылев/РИА Новости

5 июня с.г. в Санкт-Петербурге «на полях» ПМЭФ-2024 состоялась встреча с участием регуляторных органов в здравоохранении стран БРИКС.

В формате круглого стола регуляторы стран БРИКС обсудили подписанный в декабре 2023 года Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере нормативно-правового регулирования медицинской продукции, а также перспективы присоединения к нему новых стран БРИКС.

Осознавая, что страны БРИКС сталкиваются с рядом схожих проблем в области общественного здравоохранения, включая доступность качественной, эффективной и безопасной медицинской продукции, участники встречи определили следующие области, представляющие взаимный интерес для дальнейшего сотрудничества:

  • обмен опытом в области надлежащей регуляторной практики, основ и путей открытого сотрудничества и лучшего понимания требований к регистрации медицинской продукции в странах БРИКС;

  • развитие контактов научных организаций в области международных многоцентровых клинических исследований;

  • сотрудничество в борьбе с обращением недоброкачественной и фальсифицированной медицинской продукции.

Стороны планируют создание Совместной рабочей группы регулирующих органов стран БРИКС для изучения возможности образования Ассоциации регулирующих органов БРИКС.

Назревшая необходимость создания Ассоциации обсуждалась в том числе в ходе пленарной сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС» и нашла широкий отклик среди представителей профессионального сообщества.

Представители регуляторных органов БРИКС также провели открытую встречу с фармацевтическим бизнесом, в ходе которой были представлены национальные регуляторные требования стран БРИКС, возможности экспорта и импорта в отношении медицинской продукции.

В свою очередь представители фармацевтической индустрии рассказали о своих наиболее ярких и значимых достижениях и разработках.

Состоявшаяся дискуссия стала первым открытым диалогом между регуляторами и индустрией стран БРИКС и наметила перспективы для обеспечения дальнейшего взаимодействия по выводу фармацевтической продукции на рынки не только пространства БРИКС, но и других стран.

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