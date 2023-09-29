От экологии мышления к экологическому суверенитету: состоялось пленарное заседание Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» открылся 29 сентября 2023 года на территории всесезонного курорта «Манжерок» при организационной поддержке правительства Республики Алтай, Фонда Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету», посвященное вопросам выработки экологической политики с учетом национальных интересов и особенности территориального развития страны. Модератором выступила телеведущая телеканала «Россия 1» Ирина Россиус.

Участники пленарного заседания отметили, что в этом году, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, форум официально стал международным. В его работе принимают участие 11 стран, в том числе присутствуют делегации Индии, Республики Беларусь, Монголии, Киргизии. В формате конференцсвязи присоединились представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и ЦАР.

«Уверен, что санкции и другие ограничения лишь усилили потребности в поиске новых возможностей «зеленого» развития российской экономики, защите и продвижении экологического суверенитета, в том числе в рамках таких многосторонних форматов, как БРИКС+. Экология и экологическое развитие неразрывно связаны с будущим, с возможностью и правом будущих поколений на жизнь», – сказал Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, рассказав об основных мероприятиях в рамках экологической повестки, которые реализуются в регионе.

Участники дискуссии пришли к мнению, что в России необходимо создать свой набор показателей, которые будут отображать реальное состояние природы и качество взаимодействия человека и природы.

«Создание такой качественной навигационной системы — это тот минимум, необходимый, чтобы получать адекватную и точную обратную связь от окружающей среды и принимать правильные решения», – отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой. Греф отметил, что «природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий».

В ходе заседания был сделан вывод, что позиция по экологическому суверенитету уже сформирована и необходимо ее транслировать с учетом культуры и традиций, потребностей и задач. Площадка форума является одним из эффективных инструментов для работы в этом направлении.

«Резолюции, принимаемые на таких мероприятиях, должны стать программой к действию на следующий год, в следующие несколько лет. И должны учитываться всеми – и регуляторами, и общественными организациями, и бизнесом», – сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Она также высказала мнение, что экологический рынок, который зарождается, будет полностью сформирован через три года.

В ходе мероприятия обсуждались такие направления экологической повестки, как ресурсосбережение и обеспечение населения здоровым питанием. Кроме того, было высказано предложение ориентировать Стратегию экологической безопасности не только на решение внутренних экологических задач, но и представить ее в качестве ориентира мировому сообществу.

«Мы должны предложить миру новую Стратегию экономической безопасности. Вы спросите, а почему мы? Ответ очень простой: больше некому. В этом отношении именно Россия обязана, если хотите, стать лидером. Это наша с вами задача», – подчеркнул советник Президента РФ, глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Как обратили внимание участники встречи, сейчас сформировалась новая философия жизни, которая предполагает смену технологического уклада к экосоциальному. «На смену модели потребления приходит модель сбережения. Это касается всего – населения, экологии, благополучия территории и, конечно, ее будущего», – отметил председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев отметил необходимость сохранения баланса между развитием территорий и экологией. Научный взгляд на экологические задачи представили директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова д.и.н. Алексей Маслов, директор НИИ Проблем Экологии и Эволюции Сергей Найденко.

Опытом развития эко-повестки и видением перспектив взаимодействия по данному вопросу с РФ поделились посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык, а также чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о реализации в Республике Алтай в рамках концессии проекта по созданию инфраструктуры обращения с отходами. «В 2025 году заканчивается действие стратегии экологической безопасности. И мне кажется, что пора начать разрабатывать новую стратегию. Здесь должно быть два направления, первое — специалисты, у нас есть очень хорошие специалисты. Второе — эта стратегия не должна готовиться только в тиши кабинетов и юыть кулуарной, она должна обсуждаться и экоактивистами, и обществом. У нас есть сильные общественные институты. Кроме того, важно сделать ее не просто российской. Конечно, она должна быть направлена в первую очередь для решения наших собственных проблем, российских. Но она должна быть предложена миру», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Организаторами Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» являются правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай». Экопартнером Форума выступает ППК «Российский экологический оператор», партнерами деловой программы – ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Полипласт», ПСБ. Партнеры по организации мероприятия – ОАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть». Национальный партнер – LADA, официальный поставщик – Legend of Baikal. Поддержку мероприятию оказывает Российский туристический форум «Путешествуй!».

Информационные партнеры Форума: РИА «Новости», «Российская газета», медиагруппа «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Газета.ru», EcoTourismEXPERT, газета «Звезда Алтая», «Русская медиагруппа» (РМГ), «ФедералПресс», «Эксперт Сибирь и Дальний Восток», НИА «Экология», «Деловой экологический журнал», «Экология и бизнес», ECOportal.