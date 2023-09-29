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От экологии мышления к экологическому суверенитету: состоялось пленарное заседание Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

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Росконгресс

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» открылся 29 сентября 2023 года на территории всесезонного курорта «Манжерок» при организационной поддержке правительства Республики Алтай, Фонда Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету», посвященное вопросам выработки экологической политики с учетом национальных интересов и особенности территориального развития страны. Модератором выступила телеведущая телеканала «Россия 1» Ирина Россиус.

Участники пленарного заседания отметили, что в этом году, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, форум официально стал международным. В его работе принимают участие 11 стран, в том числе присутствуют делегации Индии, Республики Беларусь, Монголии, Киргизии. В формате конференцсвязи присоединились представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и ЦАР.

«Уверен, что санкции и другие ограничения лишь усилили потребности в поиске новых возможностей «зеленого» развития российской экономики, защите и продвижении экологического суверенитета, в том числе в рамках таких многосторонних форматов, как БРИКС+. Экология и экологическое развитие неразрывно связаны с будущим, с возможностью и правом будущих поколений на жизнь», – сказал Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, рассказав об основных мероприятиях в рамках экологической повестки, которые реализуются в регионе.

Участники дискуссии пришли к мнению, что в России необходимо создать свой набор показателей, которые будут отображать реальное состояние природы и качество взаимодействия человека и природы.

«Создание такой качественной навигационной системы — это тот минимум, необходимый, чтобы получать адекватную и точную обратную связь от окружающей среды и принимать правильные решения», – отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой. Греф отметил, что «природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий».

В ходе заседания был сделан вывод, что позиция по экологическому суверенитету уже сформирована и необходимо ее транслировать с учетом культуры и традиций, потребностей и задач. Площадка форума является одним из эффективных инструментов для работы в этом направлении.

«Резолюции, принимаемые на таких мероприятиях, должны стать программой к действию на следующий год, в следующие несколько лет. И должны учитываться всеми – и регуляторами, и общественными организациями, и бизнесом», – сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Она также высказала мнение, что экологический рынок, который зарождается, будет полностью сформирован через три года.
В ходе мероприятия обсуждались такие направления экологической повестки, как ресурсосбережение и обеспечение населения здоровым питанием. Кроме того, было высказано предложение ориентировать Стратегию экологической безопасности не только на решение внутренних экологических задач, но и представить ее в качестве ориентира мировому сообществу.

«Мы должны предложить миру новую Стратегию экономической безопасности. Вы спросите, а почему мы? Ответ очень простой: больше некому. В этом отношении именно Россия обязана, если хотите, стать лидером. Это наша с вами задача», – подчеркнул советник Президента РФ, глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Как обратили внимание участники встречи, сейчас сформировалась новая философия жизни, которая предполагает смену технологического уклада к экосоциальному. «На смену модели потребления приходит модель сбережения. Это касается всего – населения, экологии, благополучия территории и, конечно, ее будущего», – отметил председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев отметил необходимость сохранения баланса между развитием территорий и экологией. Научный взгляд на экологические задачи представили директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова д.и.н. Алексей Маслов, директор НИИ Проблем Экологии и Эволюции Сергей Найденко.

Опытом развития эко-повестки и видением перспектив взаимодействия по данному вопросу с РФ поделились посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык, а также чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о реализации в Республике Алтай в рамках концессии проекта по созданию инфраструктуры обращения с отходами. «В 2025 году заканчивается действие стратегии экологической безопасности. И мне кажется, что пора начать разрабатывать новую стратегию. Здесь должно быть два направления, первое — специалисты, у нас есть очень хорошие специалисты. Второе — эта стратегия не должна готовиться только в тиши кабинетов и юыть кулуарной, она должна обсуждаться и экоактивистами, и обществом. У нас есть сильные общественные институты. Кроме того, важно сделать ее не просто российской. Конечно, она должна быть направлена в первую очередь для решения наших собственных проблем, российских. Но она должна быть предложена миру», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Организаторами Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» являются правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай». Экопартнером Форума выступает ППК «Российский экологический оператор», партнерами деловой программы – ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Полипласт», ПСБ. Партнеры по организации мероприятия – ОАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть». Национальный партнер – LADA, официальный поставщик – Legend of Baikal. Поддержку мероприятию оказывает Российский туристический форум «Путешествуй!».

Информационные партнеры Форума: РИА «Новости», «Российская газета», медиагруппа «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Газета.ru», EcoTourismEXPERT, газета «Звезда Алтая», «Русская медиагруппа» (РМГ), «ФедералПресс», «Эксперт Сибирь и Дальний Восток», НИА «Экология», «Деловой экологический журнал», «Экология и бизнес», ECOportal.

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