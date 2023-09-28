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Пресс-релиз

Национальный рекламный форум: влияние цифровых технологий и инноваций на рост брендов

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Пресс-служба НРФ

В этом году старт Национального рекламного форума состоится 15 ноября в Москве. Деловую программу откроет День Digital и AdTech, который пройдет при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Влияние маркировки на индустрию, перспективы развития экосистем, стратегии локализации брендов, большой E-com саммит, обзор ключевых тенденций в influence-маркетинге станут важной частью первого дня НРФ'7.

Запрос на эффективные инструменты для цифровизации и автоматизации бизнеса является одним из ключевых со стороны федеральных и региональных рекламодателей, поэтому на НРФ'7 участников ожидают практические примеры решения этой проблемы.

Как пройдет открытие НРФ'7?

Стратегическая digital-сессия будет сфокусирована на обсуждении экосистем, технологического потенциала рынка и трендов интерактивной рекламы.

Одним из острых индустриальных вопросов по-прежнему остается внедрение маркировки интернет-кампаний, которое изменило представление о регулировании отрасли. Как законодательные нововведения повлияли на общие цифры рынка? Какие вызовы возникли перед игроками за последние два года? Модератор сессии Борис Омельницкий, президент АРИР, проведет обзор рынка интерактивной рекламы, затрагивающий интересы всех игроков сегмента цифровых коммуникаций.

Во втором блоке стратегической digital-сессии взгляд на будущее интернет-рекламы с позиции экосистем представят приглашенные эксперты:

Владимир Мосин, лидер рекламных продуктов и технологий Сбера
● Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами, Яндекс
Елена Мельникова, директор по рекламным технологиям МТС
● и другие

Резкое сокращение крупного западного инвентаря способствует укреплению внутренней инфраструктуры российской интернет-рекламы. Технологические компании за счет масштабирования своих инструментов превращаются в цифровые экосистемы, предлагая самые разнообразные B2B и B2C-сервисы.

В заключительной части стратегической сессии эксперты поделятся видением, как использовать инструменты интерактивной рекламы для роста сейчас и в будущем. Какие инструменты цифровых коммуникаций стоит внедрить для развития своего бизнеса? Что следует скорректировать в digital медиамиксе? Как персонализация рекламных сообщений влияет на продажи и привлечение клиентов? Представители агентств и рекламодателей расскажут, как импортозамещение и локализация повлияли на рынок рекламы с точки зрения решений и технологий, и представят свой взгляд на особенности продвижения новых брендов. Также участники форума узнают о рабочих стратегиях оказания клиентского сервиса в связке «исполнитель-заказчик».

Какие тренды интерактивной рекламы существуют сегодня?

Эволюция инструментов рекламного рынка определяет потребности рекламодателей. Развитие инструментов с технологиями искусственного интеллекта и предиктивная реклама делают цифровые коммуникации крайне востребованным форматом продвижения. На рынке все реже задают вопрос «как интегрировать автоматизацию в бизнес-процессы?» и интересуются общим эффектом, оказываемым AI на отрасль и потребителей. Одним из интересных направлений в программе Digital дня НРФ'7 станет дискуссия об этических аспектах искусственного интеллекта.

Инновационные технологии позволяют брендам влиять на качество клиентского опыта и управлять эффективностью кампании. Эксперты рынка цифровой рекламы в этом году сделают упор на метавселенных, геймификации, виртуальных инфлюенсерах и импакт-контенте.
Оценка влияния глобальных технологических трендов будет представлена на главной сцене форума.

Блогеры – это полноценный медиаканал, который требует системного подхода. Поэтому еще одним направлением первого дня форума станет обширная дискуссия об influencer-маркетинге при поддержке Ассоциации интерактивной рекламы (АРИР), Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и проекта «ТопБЛОГ».

Работа с лидерами мнений продиктована контентной и креативной составляющими: чем выше качество — тем лучше размещение. О том, как не допустить фатальных ошибок и какие изменения претерпели нативные интеграции, расскажут:

● Модератор:
Евгений Вольтов, Digital-продюсер
Среди подтвержденных участников:
● Дмитрий Бескромный, руководитель проекта «ТопБЛОГ»
● Антон Петухов, председатель комитета influencer-маркетинга в АРИР
Алексей Федоров, директор департамента собственного производства RUTUBE
● Евгений Гуцал, руководитель группы оригинального контента в Дзене

Кроссплатформенность становится все более популярным подходом в блогерской среде. Доход наращивают те блогеры, кто делает ставку не на одной, а сразу на несколько UGC-площадок. Эксперты постараются разобраться, какой контент будет востребован в дальнейшем и в чем специфика доступных социальных сетей и платформ, включая Rutube, VK Видео, Telegram, YouTube и Дзен. Модераторировать дискуссию будут Александра Гречко, руководитель направления по взаимодействию с партнерами президентской платформы «Россия - страна возможностей», и Таня Иванова, президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Со стороны клиентов повысились требования к измеримости проектов с блогерами и селебрити. Рынок ощущает потребность в работе с большими объемами данных, в появлении post-view технологий и бенчмарок в маркетинге влияния. Область influencer-маркетинга активными темпами изучается Ассоциацией развития интерактивной рекламы и Ассоциацией блогеров и агентств (АБА). На НРФ'7 специалисты АБА представят карту рынка, а также проанонсируют совместный запуск нового рейтинга с АРИР и АКАР.

Под эгидой НРФ впервые пройдет большой E-COM-саммит

Согласно исследованию, в 2022 году российские потребители потратили в онлайн-магазинах на 65% больше, чем в 2021-м. Общий оборот интернет-торговли в розницу по итогам прошлого года составил 5,7 трлн рублей — это на 38% больше. Такая активность является хорошим показателем покупательской активности и порождает ряд трудностей для тех, кто хочет работать на площадках электронной коммерции. Высокая конкуренция за покупателя, а также неравномерное распределение свободных полок между крупными брендами и нишевыми продуктами осложняют продвижение.

Чтобы избежать снижения темпов развития e-commerce, важно обмениваться опытом и проводить оценку дальнейших перспектив. Именно поэтому программа E-COM-саммита будет построена вокруг вызовов и возможностей на рынке электронной коммерции. Подробности об экспертах и основных направлениях появятся позднее.

Perfomance и Branding: в поисках точек соприкосновения

Вне зависимости от KPI, рекламные сообщения должны быть уместными и релевантными для аудитории, поэтому маркетологи должны понимать мотивы, потребности и эмоции потребителя. Этот запрос со стороны бизнеса и общества хорошо понимают крупные игроки. Если раньше в центре внимания рекламной экосистемы Сбера были имиджевые решения СберСеллера, то с появлением SberAds значительно расширились и performance-механики. Такая конфигурация позволяет развивать экспертизу сразу в двух направлениях и предлагать заказчикам наиболее комплексное обслуживание рекламных кампаний

В рамках первого дня НРФ, на специальной дискуссионной зоне СберСеллера и SberAds, эксперты расскажут о синергии branding и performance-подходов для построения человекоцентричных рекламных коммуникаций.

Обзор вечерних мероприятий дня Digital & AdTech на НРФ'7

Для участников НРФ запланирована насыщенная программа по случаю открытия форума.

Логичным завершением public talk об инфлюсенсерах станет церемония награждения участников «ТопБЛОГеры» (конкурс и образовательная программа для развития системы социальных лифтов в сфере новых медиа для блогеров общественно-значимых тематик). На площадке НРФ будут награждены более 100 лучших блогеров.

Далее, ABC Show устроит эксклюзивный видеопоказ самых награждаемых роликов на международных рекламных фестивалях в главном зале КАРО 11 Октябрь. Зрители увидят лучшие креативные кейсы из практики мирового креатива за 2022–2023 годы. Коллекция познакомит с новыми смелыми идеями и неожиданными находками авторов со всего света .

В завершение гостей ожидает праздничная вечеринка, приуроченная к началу трехдневного форума. Участники события смогут отдохнуть в неформальной обстановке под стильный DJ-сет в Grand Cafe «Чудо-Юдо» на Новом Арбате — прямо напротив места проведения НРФ'7.

Картина дня
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