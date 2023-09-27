Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Одес Байсултанов: форум о взаимодействии спорта и букмекеров получит прикладное значение

close
100%
forumais.ru

Первый форум о взаимодействии спорта и букмекеров «Азартные игры: отчисления на спорт», который пройдёт 2-3 октября в Москве, будет иметь практическое значение для обеих сторон. Об этом сообщил заместитель министра спорта Одес Байсултанов. Деловая программа форума опубликована на официальном сайте - forumais.ru.

«Это первый форум, на котором встретятся руководители органов власти, Единого регулятора азартных игр, спортивных федераций, профессиональных лиг и букмекерских компаний. Программа мероприятия формируется таким образом, чтобы итогом сессий стали рекомендации по актуальным вопросам. Одна из основных тем - совершенствование механизма целевых отчислений на развитие спорта. Более 13,8 миллиардов рублей по итогам 2022 года 123 всероссийские спортивные федерации и 3 профессиональные лиги. Размер целевых отчислений будет расти. Эффективное использование и контроль этих средств обсудим на форуме. Большой блок дискуссий будет посвящен государственному регулированию отрасли азартных игр, развитию законодательства, расширению сотрудничества спорта и букмекеров», - рассказал Одес Байсултанов.

Организаторами форума являются Министерство спорта Российской Федерации и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс - «РК-Спорт».

Главным мероприятием форума станет пленарное заседание «Спорт в новом мире: создаем возможности вместе». Деловые сессии будут структурированы по четырем тематическим блокам.

В модуль «Выигрывает спорт» включены темы эффективного использования спортивными федерациями целевых отчислений от букмекерской деятельности, повышения зрелищности соревнований и привлекательности спорта для потенциальных партнеров.

Модуль «Государство и организаторы азартных игр: создаем пространство доверия» объединит сессии о государственном регулировании отрасли азартных игр, внедрении политики ответственной игры и развитии индустрии. Также планируется встреча представителей органов власти с руководителями букмекерских компаний.

В секции «Букмекеры: тренды и вызовы» будут обсуждаться вопросы рекламы, налогообложения, а также взаимодействия букмекеров с медиа и спортивными структурами.

Модуль «Единый ЦУПИС: актуальные тенденции от платежей до безопасности» объединит воркшопы по использованию кошелька ЦУПИС, современным методам идентификации клиентов, отражению DDoS-атак, антифроду и другим актуальным вопросам.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» станет площадкой для диалога руководителей органов власти, ЕРАИ, букмекерских компаний, всероссийских спортивных федераций, профессиональных лиг и знаменитых спортсменов.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте.

Картина дня
Экс-премьер Карабаха Рубен Варданян арестован азербайджанскими военными
В Норвегии раскрыли число взрывов на «Северных потоках» в 2022 году
Алиханов не стал комментировать идею вернуть Калининграду название Кенигсберг
«Немножко бухая» Слава призналась в любви к алкоголю
Виктория Боня обещала показать подписчикам лицо за деньги, но схитрила
В Кремле оценили отставку спикера палаты общин Канады после выступления нациста
В Кремле оценили обвинение Клинтон в адрес Путина
Новости и материалы
В Кремле прокомментировали новые данные Херша насчет «Северных потоков»
Американский хоккеист назвал свое любимое место в Москве
Дэвид Бекхэм поделился архивным снимком с женой
Популярный интернет-сервис начал платить своим пользователям деньги
Тренер Гаджиев оценил вероятность того, что Бабич вытеснит Джикию из состава «Спартака»
В Ленобласти дворника уличили в надругательстве над 12-летней школьницей
Бондарчук пришел с женой на премьеру «Повелителя ветра» про Федора Конюхова
Япония нашла решение проблемы мирового электронного мусора
В РФ оценили решение о продлении порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС в $1 тыс.
Глава МО Украины проведет встречу с коллегами из стран НАТО
Полиция Бали задержала голого россиянина, заявившего, что он лунатик
В МИД РФ заявили о продолжении контактов Москвы и Еревана
Из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье похитили около 5 млн рублей
Названа предполагаемая дата открытия Decathlon в РФ
В Сочи пройдет главная гонка сезона по триатлону
Хореограф Алла Сигалова рассказала, почему у нее дома нет кухонной плиты
В Германии призвали Швейцарию разрешить поставки оружия Украине
Жена Варданяна подтвердила его арест властями Азербайджана
Все новости
В Роспотребнадзоре оценили возможность тотального масочного режима в РФ
Ericsson больше не сможет поставлять оборудование в Россию
Свадебный ад: танец новобрачных в Ираке закончился гибелью 120 человек
Путин выразил соболезнования президенту Ирака после гибели людей на свадьбе
Россия расширила ответные санкции против Британии
Зинаида Лобанова
Почему роботы-помощники только мешают, а успокаивающая музыка бесит
Суд признал Трампа виновным в мошенничестве на миллионы долларов. И что теперь?
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве
Неделя после: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Конфликту на Украине предрекают «корейский сценарий». Москва и Киев против
País: Зеленский боится корейского сценария на Украине
МИД обвинил США и Британию в координации атаки по Севастополю
Как русского генерала взорвали в Грозном в 1995 году
Экс-командующему внутренними восками МВД Анатолию Романову исполняется 75 лет
Взрыв на бензоколонке. В Нагорном Карабахе вторые сутки считают погибших и раненых
В Нагорном Карабахе заявили о гибели не менее 68 человек при взрыве бензохранилища
«Без смены вида деятельности». Калужские автозаводы будут перезапущены
Губернатор Калужской области Шапша сообщил, что завод Volvo возобновит работу в 2023 году
Суд утвердил приговор Навальному. Он останется в колонии до 2038 года
Апелляционный суд признал законным 19-летний приговор Навальному по делу об экстремизме
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях