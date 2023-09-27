Одес Байсултанов: форум о взаимодействии спорта и букмекеров получит прикладное значение

Первый форум о взаимодействии спорта и букмекеров «Азартные игры: отчисления на спорт», который пройдёт 2-3 октября в Москве, будет иметь практическое значение для обеих сторон. Об этом сообщил заместитель министра спорта Одес Байсултанов. Деловая программа форума опубликована на официальном сайте - forumais.ru.

«Это первый форум, на котором встретятся руководители органов власти, Единого регулятора азартных игр, спортивных федераций, профессиональных лиг и букмекерских компаний. Программа мероприятия формируется таким образом, чтобы итогом сессий стали рекомендации по актуальным вопросам. Одна из основных тем - совершенствование механизма целевых отчислений на развитие спорта. Более 13,8 миллиардов рублей по итогам 2022 года 123 всероссийские спортивные федерации и 3 профессиональные лиги. Размер целевых отчислений будет расти. Эффективное использование и контроль этих средств обсудим на форуме. Большой блок дискуссий будет посвящен государственному регулированию отрасли азартных игр, развитию законодательства, расширению сотрудничества спорта и букмекеров», - рассказал Одес Байсултанов.

Организаторами форума являются Министерство спорта Российской Федерации и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс - «РК-Спорт».

Главным мероприятием форума станет пленарное заседание «Спорт в новом мире: создаем возможности вместе». Деловые сессии будут структурированы по четырем тематическим блокам.

В модуль «Выигрывает спорт» включены темы эффективного использования спортивными федерациями целевых отчислений от букмекерской деятельности, повышения зрелищности соревнований и привлекательности спорта для потенциальных партнеров.

Модуль «Государство и организаторы азартных игр: создаем пространство доверия» объединит сессии о государственном регулировании отрасли азартных игр, внедрении политики ответственной игры и развитии индустрии. Также планируется встреча представителей органов власти с руководителями букмекерских компаний.

В секции «Букмекеры: тренды и вызовы» будут обсуждаться вопросы рекламы, налогообложения, а также взаимодействия букмекеров с медиа и спортивными структурами.

Модуль «Единый ЦУПИС: актуальные тенденции от платежей до безопасности» объединит воркшопы по использованию кошелька ЦУПИС, современным методам идентификации клиентов, отражению DDoS-атак, антифроду и другим актуальным вопросам.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» станет площадкой для диалога руководителей органов власти, ЕРАИ, букмекерских компаний, всероссийских спортивных федераций, профессиональных лиг и знаменитых спортсменов.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте.