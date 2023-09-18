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Опубликована спортивная программа Всероссийской недели охраны труда

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Фонд «Росконгресс»

Четыре вида спорта войдут в спортивную программу Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 26 по 29 сентября на ФТ «Сириус».

«Вовлечение трудящихся в занятия спортом – стратегическая задача для отрасли. И ведущие компании – крупнейшие работодатели – все активнее участвуют в ее реализации, в том числе привлекая знаменитых спортсменов к популяризации спорта. В этой связи закономерно, что спорт включен в повестку Всероссийской недели охраны труда», – отметил директор Центра спортивной подготовки сборных России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Впервые для участников ВНОТ будет работать Гостиная интеллектуального спорта. В ней пройдут турниры на Кубок Росконгресса по шахматам, шашкам и го. Также в программу ВНОТ включен сеанс одновременной игры. Его проведет международный гроссмейстер, четырехкратный чемпион Европы по быстрым шахматам и блицу Максим Луговской.

ВНОТ-2023 поддержит традицию крупнейших форумов и начнет свою работу с массового забега. Участники Недели, жители и гости курорта пробегут 5 км в спортивном парке федеральной территории «Сириус». Маршрут забега пройдет в антураже объектов Олимпийского парка и панорамы Кавказских гор.
Все новости о спортивных событиях ВНОТ-2023: t.me/Sport_Roscongress

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.
Титульный партнер – ГК «Росатом». Стратегический партнер – ПАО «Россети».

Следить за новостями Форума можно на официальном сайте ВНОТ: rusafetyweek.com.

Также новости мероприятия и отрасли размещаются в социальных сетях – в «Телеграм» и во «ВКонтакте».

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