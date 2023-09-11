Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

На ВЭФ-2023 объявили даты второго Российского винодельческого форума

Второй Российский винодельческий форум состоится 9–10 ноября 2023 года

close
100%
Пресс-служба ВЭФ

Второй Российский винодельческий форум состоится 9–10 ноября 2023 года. Основным фокусом деловой программы этого года станет импортозамещение и меры поддержки российского вина.

Площадка отеля Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 1) вновь объединит профессионалов отрасли, рестораторов, представителей торговли, журналистов и блогеров, призванных изменить представление о качестве и конкурентоспособности российского вина, которые обсудят происходящие изменения.

В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли, за 2 дня мероприятие посетило более 1700 человек, а также 64 винодельческие и виноторговые компании, которые представили участникам более 460 наименований винодельческой продукции. Деловая программа, в которую вошли выступления более 150 спикеров, включила в себя 43 тематические сессии.

Организаторами Российского винодельческого форума выступают фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.

Картина дня
Над Белгородской областью сбиты два дрона. Военная операция на Украине, день 565-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 565-й день
Курс доллара упал ниже 97 рублей
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы
Орешкин раскрыл причины падения рубля в этом году
«АвтоВАЗ» нарастит поставки автомобилей Lada в страны СНГ
Курс евро опустился до 104 рублей
Хоккеист сборной России объяснил уход команды с гимна Канады после финала ЧМ
Новости и материалы
Крис Эванс тайно женился на актрисе
Российские спортсмены не сумели выиграть чемпионат мира по пляжному самбо
В Петербурге пятилетнему ребенку прищемило руку дверью и оторвало палец
Выяснилось, какие смартфоны Xiaomi получат масштабное обновление
Стало известно, в каком состоянии находится подросток, напавший на школу в Ростовской области
Власти заявили о ночном ударе ВСУ по Новой Каховке
Астрономы обнаружили, что Солнце заставляет поверхность Луны дрожать дважды в сутки
Врио смоленского губернатора Анохин лидирует на выборах
Масштабная воздушная тревога была объявлена на Украине
Власти России прорабатывают меры по ограничению оттока капитала
Песков сравнил дроны с дрынами
Глава Роспотребнадзора дала прогноз по заболеваемости гриппом в России
Названы кандидаты на пост главного тренера сборной Германии
Эксперт объяснил, почему ни один прибор на «Луне-25» не проходил испытаний в космосе
Baza: парня с ножом задержали родители учеников школы в Ростовской области
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
Автодилеры РФ сообщили о несерьезном отношении китайцев к рынку
В ЦБ рассказали об интересе иностранных банков открыть филиалы в России
Все новости
Подросток с ножом напал на взрослых в школе Ростовской области
Глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом
Чего ждать России от осенней сессии Европарламента
В Страсбурге начинается осенняя пленарная сессия Европейского парламента
В Японии завершили сброс первой партии очищенной воды с «Фукусимы»
Доллар остается. Экс-замминистра финансов РФ Сторчак — о новых мировых валютах и роли рубля
Старший банкир ВЭБ.РФ Сторчак заявил, что пока рано говорить о закате эпохи доллара
Джокович стал самым возрастным чемпионом US Open
10 удивительных вещей, созданных Карлом Лагерфельдом
Россия без водки — возможна
Почему вопрос трезвости стал поводом для самобичевания у русских
Тест: существует ли такая станция московского метро?
Угадайте, сможете ли добраться до метро «Чеховский проспект»?
«Перестал просыпаться с мыслью, что умру»: звезды, которые отказались от спиртного
Певица Анна Седокова похудела на семь килограммов после отказа от спиртного
Собянин лидирует на выборах мэра Москвы. Как завершился единый день голосования
Собянин набрал больше 2,4 млн голосов по результатам онлайн-голосования
«Летающий танк». В России возобновят производство Т-80
«Уралвагонзавод» перезапустит производство танков Т-80
Автомобиль, телефон и шампунь. Какие еще личные вещи отберут у россиян на границе с ЕС
Еврокомиссия: въезд в ЕС из России на личной машине подпадает под санкции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях