На ВЭФ-2023 объявили даты второго Российского винодельческого форума

Второй Российский винодельческий форум состоится 9–10 ноября 2023 года. Основным фокусом деловой программы этого года станет импортозамещение и меры поддержки российского вина.

Площадка отеля Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 1) вновь объединит профессионалов отрасли, рестораторов, представителей торговли, журналистов и блогеров, призванных изменить представление о качестве и конкурентоспособности российского вина, которые обсудят происходящие изменения.

В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли, за 2 дня мероприятие посетило более 1700 человек, а также 64 винодельческие и виноторговые компании, которые представили участникам более 460 наименований винодельческой продукции. Деловая программа, в которую вошли выступления более 150 спикеров, включила в себя 43 тематические сессии.

Организаторами Российского винодельческого форума выступают фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.