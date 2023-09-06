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Исследование Rambler&Co: 80% россиян читают новости даже в отпуске

51% пользователей Сети мониторят онлайн-СМИ, чтобы быть в курсе событий

Лето, а вместе с ним и самый популярный сезон отпусков, закончился. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 300 тыс. интернет-пользователей, чтобы узнать, повлиял ли летний отдых на медиапотребление.

Большинство (80%) читают любимые медиа даже в отпуске, 47% из них — с такой же регулярностью, как обычно, а 33% – чуть реже. Только одна пятая часть россиян (20%) не следит за новостями на отдыхе, причём 16% ни при каких условиях, а 4% готовы открыть ссылку, которую прислал друг или родственник.

Те, кто мониторят онлайн-СМИ постоянно, объяснили свою привычку так: 51% просто нравится узнавать о том, что происходит в мире и стране, для 35% это уже привычка, 11% читают новости в отпуске, чтобы иметь возможность строить планы, исходя из мировой повестки, 3% анализируют инфополе, чтобы лучше понимать экономические и финансовые явления в стране, которые могут отразиться на них самих и их бизнесе.

Среди тех, кто все-таки делает перерыв на потребление новостей в отпуске, 63% хотят отдохнуть от них, у 24% не хватает на это времени, у 11% в поездках бывают проблемы с доступом к интернету, а 2% уверены, что ничего не пропускают, так как летом происходит меньше событий.

При этом 53% пользователей просто отдыхают и не склонны заменять новостное медиапотребление другими видами контента. 21% вместо них могут смотреть видео, сериалы и кино, 15% – читать литературу, 7% – играть в видеоигры, 4% – слушать аудио.

По ответам читателей интернет-медиа выяснилось, что больше всего летом, в период отпусков, их интересовали новостные тематики: политика в России и в мире (70%), путешествия (5%), новости своего города или района (4%), образ жизни, ЗОЖ и экология (4%), технологии (3%) и необычные, забавные происшествия (3%). Остальные темы (11% совокупно) набрали менее 3% каждая. 

В другое время года с большим отрывом пользователей также интересует политика в России и в мире (74%), среди других тематик: новости своего города или района (4%), технологии (3%), путешествия (3%), наука (3%). Остальные темы (13% совокупно) набрали менее 3% каждая.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 24 августа по 4 сентября 2023 года, охват составил 303 633 интернет-пользователя, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.

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