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Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели 2023

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Фонд «Росконгресс»

Утверждена архитектура деловой программы шестого Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2023», который состоится в ЦВЗ «Манеж» в Москве с 11 по 13 октября. Центральной темой мероприятия станет «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

В деловую программу форума вошли более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». В нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога». В рамках основной программы Форума также пройдет деловой завтрак, посвященный вопросам развития биржевой магистрали для ТЭК. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.

«За время своего существования РЭН стал знаковым событием для ведущих представителей ТЭК без преувеличения со всего мира. В этом году площадка форума сохранит свою актуальность для участников российского рынка, иностранных гостей, экспертов и медиа. Программа РЭН-2023 будет включать в себя все актуальные вопросы развития мировой энергетики. Убежден, что дискуссии, которые пройдут на форуме, привлекут дополнительное внимание общественности к актуальным вопросам сферы ТЭК», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Кроме этого, в рамках РЭН-2023 состоится вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Также будет проведено награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата.

«Российская энергетическая неделя – это одно из главных мировых событий в сфере энергетики. В подготовке деловой программы форума этого года учтены все важнейшие особенности топливно-энергетического комплекса изменяющегося на наших глазах мира. Эксперты, которых мы по традиции ждем в Москве, обсудят перспективы развития мировой энергетики и те реалии, в которых нам предстоит существовать в ближайшем будущем. Уверен, что Российская энергетическая неделя вновь станет центром притяжения ведущих экспертов отрасли, местом встречи и оживленных дискуссий», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

Российская энергетическая неделя традиционно соберет на своей площадке представителей отрасли, государственных органов, делового сообщества, лидеров мнений, готовых обсуждать актуальные тенденции развития современного топливно-энергетического комплекса и находить необходимые решения по ключевым вопросам отрасли. Спикеры и участники дискуссий в рамках РЭН-2023 обсудят формирование глобальных цен на энергоносители и сырье, перспективы развития нефтяной отрасли, климатическую повестку. Отдельное внимание будет уделено использованию цифровых технологий в ТЭК.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

Ознакомиться с архитектурой деловой программы можно на официальном сайте форума.

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