Опубликована полная деловая программа VIII Восточного экономического форума

На официальном сайте опубликована полная деловая программа Восточного экономического форума, который состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс.

«Предстоящий Форум – юбилейный. Десять лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. За десять лет Правительством проделана большая работа: принято 75 федеральных законов, созданы территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах. Разработаны такие уникальные инструменты развития, как «дальневосточная ипотека» и «дальневосточный гектар». Принята Национальная программа развития Дальнего Востока. Эти меры уже доказали свою эффективность. В частности, преференциальные режимы стали катализатором для 2,8 тыс. инвестиционных проектов, реализация которых принесла макрорегиону 3,3 трлн рублей инвестиций, способствовала созданию более 120 тыс. рабочих мест. Президентская дальневосточная единая субсидия позволила построить на территории Дальнего Востока порядка 600 новых социальных объектов – школ, больниц, спортивных площадок, детских садов. Одним из эффективных инструментов развития стал Восточный экономический форум. Это площадка для выработки эффективных решений для этих задач. Уверен, что предстоящий Восточный экономический форум традиционно пройдет на высоком организационном уровне, поможет найти ответы на самые важные вопросы, стоящие сегодня перед страной, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений Азиатско-Тихоокеанского региона», – сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Главная тема ВЭФ в 2023 году – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

«Деловая программа Восточного экономического форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки. Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации российского Дальнего Востока.

Отдельное место в программе занимают бизнес-диалоги между представителями России и других стран, призванные упрочить связи деловых сообществ. Убежден, что Форум во Владивостоке в очередной раз подтвердит свой статус важнейшей диалоговой площадки, направленной на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках блока «Международное сотрудничество в изменившемся мире» состоятся дискуссии о формировании альтернативной международной валютно-финансовой системы, развитии научной дипломатии и о поиске новых форм сотрудничества. Их участниками станут член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, заместитель Генерального секретаря Китайской морской арбитражной комиссии Чен Бо, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, президент «Нетли Групп» Майкл Годдард, а также статс-секретарь – заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Алексей Гузнов, первый вице-президент «Газпромбанка» Екатерина Салугина-Сороковая, член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников и др.

На сессиях тематического блока «Логистика перемен» будут обсуждаться новые решения для организации перемещения товаров на основе цифровых технологий, развитие трансграничного сотрудничества и Северного морского пути. Участие в событиях примут заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, член правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук, председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров и др.

В мероприятиях блока «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?» ключевыми темами для обсуждения станут итоги и перспективы развития ДФО, в частности вопросы применения преференциальных режимов. Экспертами на сессиях выступят исполнительный президент Xuanyuan Group Industrial Development Хайлун Сюе, первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов, руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков, первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, основатель En+ Group и председатель наблюдательного совета Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Дерипаска и др.

Использование искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальную систему лекарственной безопасности обсудят участники дискуссий в рамках блока «Технологическое развитие как гарантия суверенитета». Среди них – генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и др.

Тематический блок «Дальний Восток будущего» будет посвящен вопросам жилищного строительства, реализации мастер-планов городов, рынку арендного жилья. Участники сессий – руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков и др.

Участники блока «Образование и воспитание как основа независимости» обсудят модернизацию образовательного процесса и будущее учебных заведений на Дальнем Востоке, реализацию программы академического лидерства «Приоритет-2030. Дальний Восток», а также народосбережение как основу социально-культурного развития России. Ими станут ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Николай Волобуев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и др.

Отдельное место в деловой программе Форума занимают бизнес-диалоги: российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН. Кроме того, состоятся мероприятия Молодежного ВЭФ. Участники сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года.

В стартовый день ВЭФ запланировано проведение Международного форума «День сокола», который призван стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. Кроме того, 10 сентября состоятся Форум Креативного Бизнеса и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования.