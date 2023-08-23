Свыше 20 деловых событий состоится в рамках молодежной программы ВЭФ-2023

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована молодежная программа ВЭФ. 13 сентября в третий раз пройдет Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ). Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

«Молодежная программа традиционно является одним из ключевых треков Восточного экономического форума. Нашей наиболее важной задачей в этом направлении является налаживание прямого диалога между поколениями, начинающими и будущими представителями бизнеса, государственных структур и общественных организаций. От успешности этой работы – равно как и налаженных механизмов выявления талантливой молодежи – зависят темпы будущего развития России. Уверен, молодежная программа ВЭФ позволит создать максимальные условия для раскрытия потенциала молодых людей, а также будет способствовать их самореализации», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Участники сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами, налаживание эффективных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и молодежное сотрудничество с представителями других стран, в частности с Индией. Кроме того, участники программы обсудят, какие точки соприкосновения есть у молодежи стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года.

Важными темами для обсуждения станут инициативы волонтерских движений, вопросы патриотического воспитания молодежи и развития тренда на занятия спортом и ведение активного образа жизни.

Аспекты функционирования технологий искусственного интеллекта и его применения, использование игровых методик для повышения эффективности экономики и разработки новых моделей обучения студентов в вузах также войдут в число тем молодежной программы ВЭФ. Также молодые предприниматели смогут получить практические рекомендации от уже достигших успеха в бизнесе коллег в Менторской гостиной.

В деловых сессиях примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы, представители бизнеса и общественных организаций.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.