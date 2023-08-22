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В Москве пройдет неделя российской рекламы

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Пресс-служба АКАР

Торжественные мероприятия, посвященные 145-летию российской рекламной отрасли и 30-летнему юбилею АКАР, пройдут в столице с 13 по 17 ноября 2023 года.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) совместно с другими рекламными ассоциациями — АРИР и РАМУ представит сразу несколько мероприятий, которые войдут в юбилейную неделю российской рекламы.

Свой отсчет отечественная профессиональная индустрия рекламы ведет с 1878 года: с момента основания первого рекламного агентства Людвига Метцеля — «Центральная контора объявлений» . Данное событие является поворотным для истории медиакоммуникаций в России, так как в дальнейшем это привело к формированию рекламы как особого рода коммерческой деятельности.

Организаторы представляют первые подробности проведения будущих мероприятий.

13 ноября: Торжественное открытие выставки рекламы в Москве

Юбилейная неделя начнется с официального запуска мультимедийной выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие», подготовленной Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и НКО «Музей Рекламы». Экспозиция будет представлена в ГУМе — в одном из самых знаковых мест на карте столицы.

Выставка расскажет о рекламе и ее культурном наследии, которое она создает и сохраняет на протяжении 145 лет. Среди экспонатов: шедевры плакатного искусства, первые рекламные видеоработы, современные креативные и экспериментальные проекты. Благодаря интерактивным технологиям посетители смогут оказаться в дополненной реальности и по-новому взглянуть на коллекцию рекламных кейсов. Такой формат раскро ет главную концепцию выставки и покажет связь времен: прошлого, настоящего и будущего рекламы.

Работа выставки запланирована с 6 по 19 ноября 2023 года, а посещение будет полностью бесплатным.

14 ноября: День взаимодействия рекламной индустрии с государственными органами власти

АКАР и АРИР на регулярной основе проводят большую работу по разработке предложений для совершенствования Федерального Закона «О рекламе». Центральным событием 14 ноября станет cаммит по взаимодействию медиакоммуникационной индустрии с органами государственной власти и местного самоуправления.
В дискуссии примут участие представители Федеральной антимонопольной службы России, Координационного совета по рекламе при МСАП, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, а также депутаты Государственной думы РФ. Со стороны бизнес-сообщества будут приглашены представители ведущих индустриальных ассоциаций и объединений: ТПП РФ, Деловой России и РСПП.
Участники обсудят саморегулирование в рекламе и регулирование отдельных отраслей коммуникационной индустрии, становление и развитие института креативных индустрий, поддержку малого и среднего бизнеса и другие значимые вопросы сотрудничества предпринимателей в сфере рекламы и государства.

Завершит деловой день партнерский ужин для участников саммита.

Национальный рекламный форум: 15-17 ноября

Седьмой Национальный рекламный форум (НРФ'7) состоится в рамках празднования юбилейной недели. В этом году программа впервые расширена до 3 дней: для участников запланирована работа более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам, чтобы охватить все сферы медиакоммуникационной индустрии. На площадке НРФ'7 ожидается присутствие более 5 тысяч гостей. Сам форум будет полезен представителям малого и среднего бизнеса, так как многие сессии будут посвящены вопросам построению брендов с нуля.

15 ноября открытие НРФ'7. День digital-коммуникаций

Задача первого дня форума — дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы.

Стратегическая сессия, посвященная актуальным вопросам развития цифровых коммуникаций, откроет деловую программу НРФ'7. Традиционно модератором выступит Борис Омельницкий, президент АРИР. В открытии форума примут участие представители ведущих технологических экосистем диджитал агентств и других компаний.

Также 15 ноября пройдут разноформатные сессии по ключевым digital-направлениям: развитие retail media, технологии в рекламе, influencer-маркетинг, продвижение в мобайле, возможности для малого и среднего бизнеса, работа с большими данными, brandformance и др.

Рекламодатели нуждаются как в эффективном размещении, так и в качественном охвате с целью максимально выгодного взаимодействия с клиентами. Именно поэтому сейчас на рынке цифровых коммуникаций развернута широкая дискуссия о преимуществах branding и perfomance – подходов.

Perfomance и Branding - дружба или вражда? Cейчас на рынке цифровых коммуникаций развернута широкая дискуссия о преимуществах branding и perfomance – подходов.

В рамках блока СберСеллер и SberAds на площадке НРФ эксперты расскажут об опыте гармоничного построения человекоцентричных рекламных коммуникаций на основе объединения двух контрасных стратегий.

Подходы к планированию и рабочие решения обсудят на примере успешных практик за 2023 год.

Участников первого дня форума ожидает культурная программа от ABC Show: показ самых награждаемых видеороликов на международных рекламных фестивалях. Зрители увидят лучшие образцы мирового креатива за 2022-2023 годы.

Для гостей НРФ запланирована неформальная и масштабная вечеринка по случаю открытия форума. Участники события смогут поделиться впечатлениями о старте деловой программы и отдохнуть под стильный DJ-сет в одном из модных мест Москвы.

16 ноября Московский международный фестиваль рекламы Red Apple на НРФ: День контента и креатива

Red Apple — пионер фестивальной индустрии российской рекламы. В этом году проходит 33-ий сезон проекта (основан 1992 г.). Вдохновившись юбилейным годом рекламы, НРФ и Red Apple решили объединиться, чтобы возродить проведение фестиваля в офлайн-формате, и максимально расширить архитектуру деловой программы Форума, уделив особое внимание темам контента и креатива. Почетными спикерами станут иностранные специалисты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Сербии и Узбекистана.

Образовательная программа начнется с большой стратегической сессии, посвященной определению роли и задач контента в настоящее время на российском и международном рынке.
Гостей второго дня НРФ'7 ожидают десятки моно-выступлений и тематических сессий, направленных на развитие креативной экономики: экспортный потенциал отечественного креатива, дизайн и брендинг, влияние индустрии на социальные коммуникации, актуальные контентные решения и многое другое. Также в фокусе внимания — место искусственного интеллекта, метавселенных и новых технологий в медиастратегиях брендов.
Кульминационным моментом в международной образовательной программе будет проведение церемонии награждения победителей Red Apple на главной сцене КАРО 11 Октябрь. Сразу после — состоится зажигательная вечеринка в честь завершения 33-го сезона проекта в гастро-баре «Дача».

17 ноября День стратегических инициатив

«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — официальный слоган НРФ'7 и главного дня в общей деловой программе. В условиях неопределенности все стороны рынка сосредоточены на поиске грамотных решений во взаимодействии как между собой, так и с потребителями. Цель заключительного дня деловой программы НРФ'7 — модернизировать сложившуюся систему B2B и B2C-коммуникаций, чтобы успешно инвестировать бюджеты в медиа и монетизировать расходы.

Топ-менеджеры ключевых компаний медиакоммуникационной отрасли встретятся на традиционной Стратегической сессии, чтобы обсудить эффективные направления масштабирования рынка с учетом глобальных бизнес-тенденций и представить инструменты для повышения качества рекламных сообщений.

Участников этого дня ожидают содержательные сессии и саммиты с акцентом на анализе классических каналов и инструментов коммуникации: наружная реклама, радио, телевидение, пресса и др.

НРА проведет дискуссию об эффективном использовании телерекламы в рамках большого ТВ-саммита. Рекордное количество новых российских брендов, успешная локализация западных компаний, ускорение роста performance во всех медиа — это ключевые веяния нового года для российского рынка рекламы. В настоящее время главный вызов для ТВ — сохранение баланса между решением практических бизнес-задач рекламодателей (стимулирование продаж, построение знания и охвата) и высоким эмоциональным вовлечением аудитории. Собственные исследования НРА о вовлечении в просмотр и эффективности медиаинвестиций лягут в основу дискуссии с представителями индустрии о том, как брендам лучше использовать ТВ на разных стадиях развития бизнес

Культурной сенсацией НРФ'7 будет «Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы». Эксклюзивное шоу от продюсера Даниила Костинского и писателя Александра Цыпкина не имеет аналогов в офлайн-формате. Уникальный перформанс покорит сердце даже самых суровых скептиков: в главном зале КАРО 11 Октябрь состоится демонстрация ярких и местами эпатажных рекламных роликов, которые в свое время произвели фурор в деловом сообществе. Это событие однозначно изменит личное представление всех гостей НРФ'7 о креативности и возможностях рекламы как культурного феномена.

Заключительным мероприятием в серии юбилейной недели рекламы станет Гала-ужин, приуроченный к 30-летию Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), история которой началась на заре создания современной российской экономики.

Праздник призван объединить сразу несколько поколений рекламных специалистов. В рамках Гала-ужина пройдет награждение лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК», которая оценивает персональные заслуги выдающихся участников медиарынка.

«Индустрию ожидает грандиозная юбилейная неделя — событие №1 в российской рекламе за последние несколько лет. Для рынка это больше, чем просто серия мероприятий. С поддержкой активных игроков отрасли мы хотим заявить о колоссальном вкладе рекламного бизнеса в развитие общества и экономики страны. Не менее важная составляющая всех наших проектов в этом году — повышение имиджа профессии «рекламист» в глазах общественности и сделать ее более привлекательной для молодежи. Если вы разделяете наши ценности, то у вас есть шанс присоединиться к масштабному празднику и стать частью крупнейшего сообщества профессионалов отрасли» , - комментирует ход подготовки проектов первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, глава оргкомитета юбилейного года рекламы в России.

Все подробности на специальном лендинге: неделярекламы.рф

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Титульный партнер: сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Генеральный Out-of-Home-партнер: Russ Outdoor

Партнеры:
Сейлз-хаус СберСеллер, SberAds, Media Instinct Group, OMD OM Group, СберМаркетинг, Media Direction Group, Okkam, НРА, коммуникационная группа АДВ, NMi Group, Группа Игроник, ГК Родная Речь, Национальная Медиа Группа, «Восток-Медиа», SkyTecKnowlogy, компания VK, медиахолдинг Group4Media, Platforma, Mediasniper, Hybrid, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, СППИ ГИПП

Партнер по регистрации: А5000

Полиграфический партнер: Zcard и Zeta Print

Эксклюзивные шоу-партнеры: ABC Show, «Вечер безпринцЫпных пожирателей рекламы».

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Официальный деловой партнер: РБК

Ведущий информационный партнер: Российская газета

Информационные партнеры: МИР 24, Интерфакс, INC, Сноб, Лайфхакер, холдинг 1MI, Shkulev Media Holding

Информационные отраслевые партнеры: InterComm.Media

Индустриальный партнер: АКМР

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Indoor-партнер: Ингруп.рф

Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж, РА «МОСТ»

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