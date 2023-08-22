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Регистрация участников на III Конгресс молодых ученых открыта

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Владимир Астапкович/РИА Новости

22 августа на сайте конгресс.наука.рф открылась регистрация участников III Конгресса молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» 28–30 ноября 2023 года.

Конгресс молодых ученых – одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В третий раз он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами III Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

Конгресс традиционно состоит из деловой, выставочной и культурной (вечерней) программ. Архитектура III Конгресса будет опубликована на официальном сайте в октябре.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо перейти на сайт конгресс.наука.рф и далее по ссылке «Регистрация на Конгресс». О начале аккредитации для СМИ будет объявлено дополнительно.

В преддверии III Конгресса молодых ученых состоятся мероприятия-спутники. Они пройдут в Хабаровском крае (21–23 сентября 2023 г.), Пермском крае (4–6 октября 2023 г.), Астраханской области (11–13 октября 2023 г.). Участники мероприятий-спутников выработают решения по текущим практическим задачам регионов.

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