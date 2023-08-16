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Форум БИОТЕХМЕД пройдет 9 и 10 октября в Сочи

9 и 10 октября 2023 года в Сочи состоится VIII ежегодный форум БИОТЕХМЕД – одно из ключевых событий фармацевтической и медицинской отрасли. Участники обсудят актуальное состояние промышленности и ее возможности для обеспечения нужд здравоохранения сегодня и в будущем.

Мероприятие пройдет при поддержке Минпромторга России, Минздрава России, а также администрации Краснодарского края. Деловая программа будет посвящена реализации актуальных запросов системы здравоохранения исходя из текущих государственных приоритетов и задач.

Темами дискуссионных и экспертных сессий станут: технологическая независимость, включая вопросы обеспечения фармацевтической и медицинской промышленности сырьем, материалами и комплектующими; преимущества и возможности формирования системы цифрового здравоохранения в интересах врачей и пациентов; план реализации Стратегии «Фарма-2030»; поддержка научных исследований и разработок; ценообразование на рынке лекарственных средств; приоритетные задачи реабилитационной индустрии; комплексная система контроля качества продукции; подготовка кадров; другие направления.

Важным поводом для обсуждения станет утвержденная в июне 2023 года Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года «Фарма-2030», согласно которой доля российских препаратов вырастет до 70%. Среди задач, в соответствии с которыми будет вестись ее реализация — поддержка организации производства лекарств и их экспорта, подготовка научных, технологических и производственных кадров, развитие научного потенциала и внедрение инновационных технологий.

Цели форума – выработка профессиональным и экспертным сообществом совместных решений для дальнейшего совершенствования развития отрасли, определение регуляторных приоритетов, кооперация здравоохранения и промышленности для внедрения инноваций в практическую сферу.

В мероприятии ожидается участие заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, Генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, Руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, а также руководителей фармацевтических и медицинских компаний, научных и исследовательских центров, ведущих вузов России.

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