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Более 60 мероприятий состоится в рамках деловой программы ВЭФ-2023

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ВЭФ

Свыше 60 мероприятий пройдет в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума, который состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ-2023 – Фонд Росконгресс.

«Восточный экономический форум – ключевая площадка для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока. Среди ключевых тем – развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути. В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭСБРИКС. Уверен, что наполнение деловой программы будет способствовать насыщенной работе на Форуме и выработке новых решений по развитию региона», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков.

Главная тема Форума в 2023 году – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Опубликованная на официальном сайте архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

Первый блок – «Международное сотрудничество в изменившемся мире» – предполагает проведение сессий, посвященных формированию альтернативной международной валютно-финансовой системы, научной дипломатии и новым формам сотрудничества.

Ускорение трансграничного сотрудничества, цифровые решения для внутренней и международной логистики, железнодорожную и морскую отправку грузов обсудят эксперты в рамках трека «Логистика перемен». Также будут рассмотрены аспекты функционирования Единой дальневосточной авиакомпании и перспективы развития Северного морского пути.

Одной из ключевых задач ВЭФ в текущем году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока. Участники событий тематического блока «Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?» обсудят преференциальные режимы в России, энергетическую отрасль, инвестиции, климатические цели бизнеса и охрану природы, инфраструктуру Дальнего Востока, а также новые инструменты развития региона.

Среди тем блока «Технологическое развитие как гарантия суверенитета» – использование искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальная система лекарственной безопасности.

Вопросы возведения жилого фонда, создания современной инфраструктуры для городов и рынок арендного жилья – в основе трека «Дальний Восток будущего», в рамках которого также состоится обсуждение национальной системы пространственных данных, дальневосточной концессии и финансовой устойчивости регионов.

В России 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Участники сессий тематического блока «Образование и воспитание как основа независимости» проанализируют подходы к подготовке кадров, роль женщин в гуманитарном и экономическом развитии территорий Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера, перспективы университетов в ДФО и высшее образование в целом.

Кроме того, в стартовый день Восточного экономического форума состоится первый Международный форум «День сокола», призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.

Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023. Аспекты развития секторов экономики, связанных с творческими и интеллектуальными задачами, затронут участники Форума Креативного Бизнеса. Также состоятся традиционные презентации регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования.

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