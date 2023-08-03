Консолидированная бизнес-миссия стран-участниц ЕАЭС в страны Африки пройдет при поддержке ведущих отраслевых организаций России

АО «Российский экспортный центр», Фонд Росконгресс, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ, АО «Росгеология», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, Общероссийская общественная организация «Опора России» и Евразийская экономическая комиссия проведут ряд деловых миссий в государства Африки.

«Рассматриваемая инициатива стала прямым продолжением достигнутых договорённостей по итогам работы Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Официальные делегации стран Африки и представители бизнеса выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, в углублении и интенсификации российско-африканского сотрудничества, в рамках которого были определены приоритетные направления экономического сотрудничества, по которым уже в ближайшие годы можно достичь конкретных результатов. Речь идет об энергетике, включая возобновляемые источники энергии, развитии инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, геологоразведке, медицине, науке и образовании», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата Россия-Африка Антон Кобяков.

Целью визитов представителей ведущих бизнес-организаций России и ЕАЭС станет укрепление отношений с региональными организациями африканского континента по ключевым направлениям развития торгово-экономического и инвестиционного потенциала.

Участие в составе делегаций также примут представители российского бизнеса и других государств-членов ЕАЭС, работающих, транспортной сфере, в сфере АПК, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и электронных сервисов.