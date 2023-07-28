Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором сессии «Искусственный интеллект: новый драйвер развития Африканского региона» экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

«Искусственный интеллект — уникальная технология, которая уже стала частью нашей жизни. Она увеличивает в 5–7 раз эффективность всего, что мы делаем. В 2022 году произошел прорыв: появились большие языковые модели. Они могут добавить 10% к мировому ВВП к 2030 году», — заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Было отмечено, что искусственный интеллект (ИИ) — приоритет в соответствии с национальными планами развития в 21 из 32 стран Африки, которые ответили на соответствующий опрос ЮНЕСКО. Африка — один из самых уязвимых континентов в плане изменения климата. Поэтому применение ИИ для прогнозирования климатических аномалий может дать максимальный эффект. Еще одна область, в которой ИИ имеет огромный потенциал, — продовольственная безопасность.

Александр Ведяхин привел примеры ИИ-проектов в Африке. Так, мобильное приложение Ada Health анализирует симптомы пользователей и дает рекомендации. Кенийский проект M-Shule задействует ИИ для построения индивидуальных учебных планов для школьников. Сенегальский проект Africa Agriculture Watch использует спутниковые данные для прогнозирования возможных условий выращивания культур.

Топ-менеджер Сбера сообщил, что интенсивность контактов с африканскими странами в сфере ИИ растет. Так, в предыдущем Международном конкурсе по ИИ для детей приняло участие около 100 детей из Африки, а в четверг в рамках экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» 13 компаний из десяти африканских стран присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ, разработанному на площадке альянса в сфере ИИ.

Сбер готов делиться со странами Африки своими наработками в сфере ИИ, в том числе решениями для прогнозирования климатических рисков, сельского хозяйства и здравоохранения, а также проводить дизайн-сессии по ИИ-трансформации для правительств африканских стран, отметил Александр Ведяхин.

Во время дискуссии нейросеть Сбера Kandinsky 2.2 сгенерировала серию изображений о том, как будет выглядеть Африка через десять лет, когда там будет повсеместно внедрен искусственный интеллект.

Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» — ключевое и самое масштабное событие в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства, отвечающего вызовам XXI века. Цель мероприятия — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.