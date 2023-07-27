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Пленарное заседание Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка

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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, 16 июня 2023 года

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, 16 июня 2023 года

Алексей Даничев/РИА Новости

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

В заседании также приняли участие Председатель Африканского союза, Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф. Модератор встречи – директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

Главная тема форума – технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека.

«Уважаемый господин Ассумани! Уважаемые главы государств, правительств! Высокие представители стран Африканского континента! Дамы и господа!

Хотел бы прежде всего сердечно приветствовать всех вас в Санкт-Петербурге. Благодарю за то, что откликнулись на приглашение приехать к нам. В нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников.

Состав участников пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума весьма представителен. Считаю символичным, что программа Саммита Россия – Африка начинается именно с этого важного мероприятия. Его девиз – «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека» – звучит по-настоящему актуально. И мы, конечно, обсудим весь спектр вопросов финансовой, торговой, инвестиционной, образовательной и социальной повестки в увязке с происходящими в мире динамичными изменениями в цифровой и информационной сфере. При этом главный ориентир – укрепление благосостояния наших граждан, улучшение условий их жизни, решение насущных проблем.

Отмечу, что в рамках профильных сессий форума – по энергетике, логистике и транспорту, сельскому хозяйству, финансам, здравоохранению – проводится много полезных и конструктивных дискуссий. Рассматриваются перспективные идеи и предложения о новых взаимовыгодных совместных проектах, конкретных практических договорённостях, коммерческих контрактах», — сказал Путин.

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