Пленарное заседание Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

В заседании также приняли участие Председатель Африканского союза, Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф. Модератор встречи – директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

Главная тема форума – технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека.

«Уважаемый господин Ассумани! Уважаемые главы государств, правительств! Высокие представители стран Африканского континента! Дамы и господа!

Хотел бы прежде всего сердечно приветствовать всех вас в Санкт-Петербурге. Благодарю за то, что откликнулись на приглашение приехать к нам. В нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников.

Состав участников пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума весьма представителен. Считаю символичным, что программа Саммита Россия – Африка начинается именно с этого важного мероприятия. Его девиз – «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека» – звучит по-настоящему актуально. И мы, конечно, обсудим весь спектр вопросов финансовой, торговой, инвестиционной, образовательной и социальной повестки в увязке с происходящими в мире динамичными изменениями в цифровой и информационной сфере. При этом главный ориентир – укрепление благосостояния наших граждан, улучшение условий их жизни, решение насущных проблем.

Отмечу, что в рамках профильных сессий форума – по энергетике, логистике и транспорту, сельскому хозяйству, финансам, здравоохранению – проводится много полезных и конструктивных дискуссий. Рассматриваются перспективные идеи и предложения о новых взаимовыгодных совместных проектах, конкретных практических договорённостях, коммерческих контрактах», — сказал Путин.