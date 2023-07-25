На Форуме Россия — Африка обсудят пути развития африканской космической индустрии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

27 июля в рамках деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка по направлению «Кооперация в области науки и технологий» пройдет панельная дискуссия «Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения». Модератором ее будет директор Инженерной академии РУДН Юрий Разумный.

На мероприятии выступят генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Денис Кравченко, генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева Евгений Нестеров, вице-президент, академик Российской академии наук, научный руководитель ФАУ «ЦАГИ» Сергей Чернышев, заместитель генерального директора Агентства по космической науке и геопространственным технологиям Федеративной Демократической Республики Эфиопия Йешурун Алемайеху, и.о. гендиректора Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме, генеральный директор Географического института Демократической Республики Конго Мисилу Миа Нсокимиено Эрик и др.

Каким видят будущее космических исследований страны Африки на уровне континента, регионов, национальных космических агентств, каковы перспективы сотрудничества между Россией и африканскими странами в области космоса — эти и другие проблемы сотрудничества в космосе рассмотрят специалисты в ходе обсуждения.

«Мы активно ищем возможности сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки, — отметил генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов. — Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей. Скажу, что интерес к нашим предложениям очень высокий».

В качестве примера сотрудничества России и Африки в области космических технологий можно привести российский оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора в ЮАР. Он расположен в Хартебистхуке на территории Центра управления полетами космического агентства страны (SANSA).