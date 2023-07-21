Эксперты обсудили участие России в инфраструктурных проектах Африки

В пресс-центре МИЦ «Известия» прошел круглый стол на тему «Россия — Африка: развитие инфраструктурных проектов». В обсуждении приняли участие основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации Джордж Себулела, заместитель председателя Марокканско-российского делового совета Ража Шафик Эль-Али, управляющий партнер Abyarin Soluções Майкл Маркос Антонио, директор консалтингового агентства GR-group Андрей Громов, основатель компании «К-Техно» Андрей Кулаков, член совета директоров ПАО «ОГК-2» Валерий Пятницев и ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова Николай Щербаков. Мероприятие приурочено ко второму Саммиту и Экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум».

В рамках круглого стола эксперты обсудили инфраструктурные проблемы Африки и возможные способы их решения с привлечением российских технологий. Так, заместитель председателя Марокканско-российского делового совета Ража Шафик Эль-Али отметил, что «объем товарооборота между Россией и Марокко близок к отметке $1,5 млрд. При этом Марокко может предложить России включиться в инфраструктурные проекты». Перспективным, по его мнению, было бы создание угольного хаба, так как энергетические мощности страны обеспечиваются на 65% углем, 80% которого страна импортирует из России. «Россия и Марокко имеют давние исторические отношения, которые сегодня продолжают развиваться в различных отраслях. Однако, несмотря на уже достигнутый прогресс, есть еще много возможностей для улучшения отношений между странами», — подытожил спикер.

В свою очередь, Джордж Себулела подчеркнул, что сейчас лучшее время для инвестиций, и призвал российский бизнес переходить от слов к делу, приведя в пример строительство в Конго станции на 400 мВт — крупного инвестиционного проекта Китая на $80 млрд. «Сейчас осуществляется проект в Танзании по строительству порта, инвестируют в него Танзания, Китай и Оман, в Лагосе есть амбициозный проект по строительству до 1500 км железнодорожных путей объемом $10 млрд», — заявил Джордж Себулела. При этом он особо отметил, что государства Африки дают гарантии защиты интересов инвесторов.

При этом директор консалтингового агентства GR-group Андрей Громов убежден, что у России как правопреемницы СССР есть «задел для развития отношений с Африканским континентом». Эксперт отметил, что в связи с политикой колониализма западных стран культура деловых отношений в Африке складывалась иначе. Коммуникации между Россией и Африкой не будут простыми, однако таким образом будет выстроен диалог на равных.

В ходе дискуссии член совета директоров ПАО «ОГК-2» Валерий Пятницев заявил о необходимости системного государственного подхода для участия в инфраструктурных проектах в Африке. Спикер предложил создавать единые финансовые системы между Россией и Африкой, например совместный банк, который будет обеспечивать оборот средств для экспорта и импорта на государственном уровне.

Со своей стороны ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Николай Щербаков обратил внимание на важность работы с каждой отдельной страной Африки, а не с континентом в целом. Эксперт также отметил роль малого и среднего бизнеса в развитии отношений между Россией и африканскими странами. «Бизнес должен общаться не только по государственной линии, ведь основу деловой активности на континенте составляет именно малое и среднее предпринимательство (МСП)», — сказал он.