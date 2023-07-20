Аналитический обзор, подготовленный экспертами Фонда Росконгресс «Новый шелковый путь: все ли идет по плану?», рассказывает о международной инициативе Китая - концепции «Один пояс — один путь». Она направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых маршрутов.

Мегапроект объединяет ресурсы и территории, где живет 63% населения планеты, а его экономический масштаб оценивается в 21 трлн долл.

В концепцию входят два масштабных проекта: «Экономический пояс шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». К настоящему моменту к инициативе «Один пояс — один путь» присоединились 149 государств, включая 18 стран ЕС и 9 стран G20.

Россия является ключевым участником двух коридоров сухопутной части инициативы «Один пояс — один путь». Эти проекты реализуются в рамках ЕАЭС, сосредоточены они, как и большинство проектов регионе, в сегменте транспортной инфраструктуры, включая модернизацию и строительство новых евразийских железнодорожных магистралей. Основной интерес РФ в участии других стран связан с коридором Китай‑Казахстан‑Москва, после которого изначально планировались поставки либо через Минск в Западную Европу, либо через Санкт-Петербург в скандинавские страны. Это переосмысление старого маршрута — Великого чайного пути.

Перспективы коридора через европейскую часть России в Европу в условиях антироссийских санкций остаются неопределенными. Однако, никаких официальных заявлений о приостановке или снижении приоритета не было, основным проектом в рамках коридора остается ВСМ «Евразия», включая ВСМ «Москва – Казань». Также уже анонсировано продолжение трассы до Тюмени и Екатеринбурга, затем строительство продолжится до Иркутска и Владивостока. Коридор в любом случае идет через Казахстан, но дополнительная ветка, соединяющая его с коридором через Монголию и идущая напрямую в Китай, явно подчеркивает важность направления и необходимость развития этого сухопутного маршрута.

В рамках «Пояса и пути» уже завершены два важных проекта — железнодорожный и автомобильный мосты через Амур. Кроме того, в сотрудничестве с Китаем реализовано множество других проектов, которые косвенно относятся к инициативе «Один пояс — один путь».