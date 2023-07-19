Фонд Росконгресс подготовил исследование «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции». Оно освящено развитию и механизмам работы продуктовой инфляции в разрезе геополитических и климатических вызовов.

Мировые цены на продовольствие в 2020-2022 годах резко выросли вследствие отложенного спроса в сочетании с перебоями в поставках, вызванных наложением всех возможных негативных факторов. Нынешний продовольственный кризис назревал уже давно, но пока нельзя сказать наступил ли он в полной мере или только разгорается. Цены на продовольствие растут уже более 10 лет, а резкий рост фиксируется третий раз за 15 лет. Продуктовая инфляция ухудшила глобальный уровень жизни настолько же сильно, насколько и инфляция всего потребления за пять лет до пандемии коронавируса.

Ряд неблагоприятных факторов привел к закрытию производств, снижению объемов поставок, пересмотру или блокировке основных сухопутных маршрутов и, как следствие, к росту цен на конечный продукт. Кроме того, в последние годы основой для роста сельскохозяйственных цен остается увеличение стоимости энергоресурсов, дефицит предложения и постоянное удорожание удобрений.

Эксперты Фонда отмечают, что в первой половине 2023 года ситуация с ценами на энергоносители и удобрения стабилизировалась, а геополитические факторы снизили свое негативное влияние, поэтому динамика цен на продукты питания стала более благоприятной. Тем не менее, уже во второй половине года давление на цены возобновится из‑за климатических факторов, таких как действие Эль-Ниньо - природного феномена, состоящего в аномальном повышении температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана. Негативное воздействие Эль-Ниньо проявляется в зависимости от региона. Если в Южной Америке ожидаются обильные осадки и сопутствующие наводнения, то в Азии резкое повышение температуры поверхности воды Тихого океана вызовет засуху.

Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО), негативное влияние Эль-Ниньо будет сохраняться третий год подряд. Ученые предупреждают о возможных рекордных уровнях воздействия на Южную Америку за всю историю наблюдений, что спровоцирует рост цен на широкий ряд продуктов питания.

Потребители остро чувствуют влияние растущей инфляции на продукты питания, поэтому для многих правительств борьба с увеличением стоимости жизни и расходов населения на продовольствие стала главной целью. Однако, предпринимаемые меры по усилению продовольственной безопасности недостаточны и разрозненны. Необходима глобальная кооперация, дорожная карта и инвестиционная программа, поддерживаемая большинством стран мира.