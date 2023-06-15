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Расширение партнерской сети фонда Росконгресс: в рамках ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве с КСПП

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В рамках работы Петербургского международного экономического форума Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП) и фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Президент КСПП Данила Ибраев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Основным направлениями совместной работы станет развитие эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами Российской Федерации и Кыргызской Республики.

«Фонд Росконгресс заинтересован в расширении сети иностранных партнеров для построения эффективной работы и взаимного продвижения национальных бизнес-проектов. Подписание соглашения с Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей будет содействовать закреплению существующих и развитию новых долгосрочных связей между представителями бизнес-сообществ двух стран», - сказал председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Важной составляющей подписанного документа станет участие сторон в общих проектах международного уровня для расширения межгосударственного взаимодействия в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, а также в сфере туризма и реализации совместных культурных проектов.

«Основная задача подписанного соглашения — создание эффективного инструмента для продвижения перспективных проектов на рынках России и Кыргызской Республики. Реализация соглашения будет иметь сильный мультипликативный эффект – стимулировать всех участников экономических отношений к созданию проектов в рамках международной кооперации, которые позволят создать новые рабочие места, будут способствовать развитию бизнеса и повышению качества жизни граждан», - отметил президент КСПП Данила Ибраев.

Сотрудничество в рамках соглашения подразумевает обмен информацией и проведение взаимных консультаций по вопросам организации деловых мероприятий.

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