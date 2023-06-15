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Политика в ИТ-сфере должна быть ориентирована на достижение технологического суверенитета

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Работа исключительно на отечественном программном обеспечении (ПО), обучение на отечественном ПО и развитие инфраструктуры для подготовки инженерных кадров являются основными условиями для достижения технологического суверенитета. К таким выводам пришли эксперты сессии «Технологический суверенитет в ИТ: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в Российской Федерации», прошедшей в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ключевые выводы

Мотивация и воспитание играют большую роль в достижении технологического суверенитета.

«Мы должны помнить, что у нас в школах самые сильные программы математики и информатики по сравнению с любыми странами. Мы должны понимать, что школьники – это огромный потенциал, который поможет нам через один-два-три года. Это педагоги и родители, которые должны понимать тренды, и это независящие от уровня образования производственные задачи, которые необходимо внедрять повсеместно в нашу производственную, педагогическую жизнь. Тогда мы получим и квалифицированные, и, самое главное, мотивированные кадры», – сказала руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

«Вопросы технологического суверенитета что в ИТ, что в других отраслях несут важнейший воспитательный эффект, потому что мы должны испытывать гордость за то, что мы делаем. Отрасль не важна: образование, разработка отечественных решений, энергетика, транспорт, телеком, жилищное строительство, банки. Мы все вместе сейчас меняем этот мир, и важно, чтобы ребята это понимали и разделяли», – сказал директор по информационным технологиям Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Евгений Абакумов.

«Мы должны отходить от термина «импортозамещение». <…> [Например. – Ред.] Королев [Сергей Павлович, ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор первых ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей. – Ред.] ничего не замещал, он придумывал новое, как и все гении, которые обеспечивали нам технологический прорыв. Они не замещали, они сами были двигателями, генераторами идей», – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Проблемы

Устаревшие программы подготовки и сертификации ИТ-специалистов.

«Когда коснемся сертификации специалистов, мы увидим, что многие программы делаются по старинке. <…> Не все активные разработчики [отечественного ПО. – Ред.] сегодня видны в наших университетах – это упущение надо обязательно поправить. <…> Сегодня крупнейшие компании страны – «Газпром нефть», «Ростелеком», «Росатом» – уже перешли на отечественные ИТ-решения и в этом плане являются пионерами по их интеграции. При этом появляется огромное количество задач, связанных с запросом на подготовку специалистов, сертификацию, стандартизацию процессов. Здесь надо волевым усилием соединить требования – фактическая квалификация IT-специалистов должна совпадать с требованиями к инфраструктуре, которую мы создаем. Нужно показать, что общество сегодня ждет от кадров, которые выходят на рынок», – сказала руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Огромный вызов технологическому суверенитету России со стороны разработчиков зарубежного ПО.

«Давайте посмотрим, как работают наши зарубежные в прошлом партнеры. Образовательные лицензии раздаются «веером», делается это не просто так, они «подсаживают» людей по всему миру на определенные программные продукты – это огромный вызов нашему технологическому суверенитету», – рассказал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Решения

Обязательства для ИТ-компаний создавать академические лицензии, повышение уровня образования.

«Мы видим беспрецедентное количество мер поддержки в адрес отечественных ИТ-компаний от государства. Может, наступил момент, когда в критериях оказания поддержки стоит прописать обязательства по создании академических лицензий для наших вузов», – сказала председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования Рената Абдулина.

«Очень хочется, чтобы наш средний уровень [образования. – Ред.] стал таким, как в «Сириусе». Хочется, чтобы мы всю модель образования «подтянули» под эту рамку», – сказал заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Евгений Чаркин.

Усиление взаимодействия государства и бизнеса, систематизация информации обо всех российских ИТ-продуктах.

«Большинство программистов в рабочих специальностях готовят системы среднего профессионального образования (СПО). Более 60% выпускников девятых классов выбирают именно систему СПО. Мы должны соответствовать запросам ребят, а без тесного взаимодействия с ИТ-сектором это невозможно. Ребят надо готовить на том ПО, на котором они потом будут работать», – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Безусловно, нужно базовое системное образование, но можно использовать и «Тик-ток-образование» для быстрого погружения в профессию. [Важно. – Ред.] не забывать о технологиях, которые называются сквозными. Давайте быть амбициозными и делать такое оборудование, давать такое образование, чтобы к нам приезжали из других стран и у нас учились», – сказал управляющий директор АО «ДОМ.РФ» Николай Козак.

«Надо решить задачу подготовки большого количества айтишников. В медицине есть большое количество программ дополнительного образования, в ИТ-сфере такого нет. <…> Важно разделить задачи на массовые и специализированные, которые «обкатываются» на единицах, а потом становятся массовыми», – сказал старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

«Совсем недавно мы встречались с представителями Минобрнауки, обсуждали создание каталога для сферы образования. Нужно сформулировать, что такое академическая лицензия. <…> Также мы систематизируем информацию о российских программных продуктах. <…> В одном реестре будет вся необходимая отраслевая экспертиза и экспертиза от Минцифры [Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. – Ред.], то есть вузы смогут посмотреть, что есть и как используется», – рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

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