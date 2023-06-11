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Министр туризма Республики Куба побывал на форуме «Путешествуй!»

11 июня форум «Путешествуй!» посетил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда.

Напоминаем, во время рабочей поездки в мае текущего года член правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, директор Российского туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко презентовал РТФ и передал официальное приглашение на форум министру туризма Республики Куба Хуану Карлосу Гарсия Гранде.

Целью встречи стало обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в сфере туризма, установление контактов между турбизнесом обеих стран и приглашение к участию в отраслевых мероприятиях, проводимых в России и на Кубе, а также обмен опытом в индустрии гостеприимства.
Российский туристический форум «Путешествуй» может стать отличной площадкой для презентации туристического потенциала Кубы для представителей власти и бизнеса, а также для российских туристов. Со стороны российских компаний к работе с проектами на территории Республики Куба проявлен высокий интерес.

А сегодня высокий гость приехал с ответным визитом на площадку мероприятия. По словам господина Хуана Карлоса Гарсия Гранде, сотрудничество с Россией в области туризма имеет для Кубы высокую значимость. Республика рассматривает широкий пул мероприятий для взаимодействия с Россией. Среди проектов, вызывающих интерес в числе первых – Российский туристический форум «Путешествуй!» Министерство туризма Республики Куба рассматривает вопрос участия страны в форуме следующего года.

Вместе с директором форума Владимиром Затынайко, делегация Республики Куба совершила обход стендов фестивальной и выставочной площадки. Особый интерес гостя вызвал стенд страны-партнера Кыргызской Республики. Советник президента фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Усубалиев Максат Абдыкадырович, рассказал делегации о своих впечатлениях от участия в форуме. Целью сотрудничества Киргизии стало привлечение туристов из России, презентация туристических возможностей страны.

Как отметил по итогам визита делегации на форум директор РТФ «Путешествуй!» Владимир Затынайко: «Участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» будет способствовать росту туристического потока и расширению бизнес-сотрудничества между нашими странами. Мы обсуждали разные форматы сотрудничества, рассчитываю, что удастся реализовать наши планы в том или ином формате».

Напоминаем, что с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании «Аэрофлот», рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».

Российский туристический форум «Путешествуй!» прошел в Москве на ВДНХ 8-11 июня 2023 года.

Форум прошел при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», ВДНХ, Русского географического общества, Ассоциации туроператоров России и других отраслевых объединений.

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