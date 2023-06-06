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Опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2023

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На официальном сайте проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество» опубликована деловая программа одноименного Пространства, которое будет работать на полях Петербургского международного экономического форума 14–17 июня 2023 года.

«В деловой программе Петербургского международного экономического форума традиционно большое внимание уделяется вопросам развития здравоохранения, повышения качества и продолжительности жизни граждан. В дискуссиях принимают участие ведущие эксперты в области здравоохранения, общественные деятели, представители некоммерческих организаций. Широта представленных мнений и взглядов определяет высокую практическую значимость мероприятия», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Мероприятия проекта «Здоровое общество» будут организованы в залах деловой программы Форума, а также на пространстве «Здоровое общество». Сессии деловой программы отвечают актуальным запросам государства и общества в области устойчивого развития системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, внедрения инноваций и передовых медицинских технологий, роли здравоохранения как основного стратегического ресурса экономического роста государства, популяризации идей и ценностей здорового образа жизни.

Проект «Здоровое общество» организует ряд экспертных дискуссий по здравоохранению в рамках основной деловой программы Петербургского международного экономического форума, среди них: «Развитие здравоохранения как фактор экономического роста», «Биомедицинская наука как ключевой фактор достижения национальной безопасности», «Россия – Ближний Восток: стратегическое сотрудничество во имя здоровья» и другие.

В рамках деловой программы пространства «Здоровое общество» эксперты обсудят здоровье детей как приоритет национальной политики, цифровые технологии на службе первичного звена здравоохранения как фактор народосбережения, инвестиции в высокотехнологичный биотех, системные проекты в здравоохранении и социальной поддержке и другие темы.

Экспертные дискуссии организованы при поддержке ФМБА, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России», Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета, АНО «Верное направление» и других организаций.

Также на полях Петербургского международного экономического форума будут презентованы проекты финалистов и победителей конкурса «Женщины за здоровое общество».

Проект «Здоровое общество» — это профильная платформа для сотрудничества представителей органов власти и экспертных сообществ с целью обмена передовым инновационным опытом, обсуждения целевых ориентиров, глобальных трендов и перспектив развития системы здравоохранения и выработки практических предложений, направленных на построение здорового общества.

Генеральным партнером Проекта «Здоровое общество» выступает ООО «ПСК ФАРМА» (Группа компаний «Рус Биофарм»). Интеллектуальным партнером по медицинской науке в рамках проекта «Здоровое общество» выступает ФМБА России и АНО «ЦСИ ФМБА». Партнером Проекта «Здоровое общество» выступают Фонд «Сколково», MediSpa-отель MAYRVEDA 5* и Ювелирный дом EIRINE. Участником Пространства «Здоровое общество» выступают ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ», ООО «Национальный центр генетических тестирований» и «Инновационный prevent age курорт Первая Линия. Health Care Resort».

Информационными партнерами проекта «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ2023 выступают телеканал «Доктор», РБК, «Фармацевтический вестник», «Медвестник», GxP news, «ФармМедПром», «Инновационная фармакотерапия» «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», «Группа Ремедиум», ИД «Русский врач», «Кто есть кто в медицине», «Московская медицина. Cito», «Московская медицина», «Здоровье Мегаполиса», «Медицинская газета», «Врачи РФ».

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