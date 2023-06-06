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Забег на ПМЭФ-2023: разминка со звездами и экскурсионный формат

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15 июня в 6:30 участники Петербургского международного экономического форума и жители Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега «Мы вместе». Маршрут дистанции в 5 км начнется у Исаакиевского собора и пройдет по историческому центру города на Неве.

Перед началом забега в 6:10 состоится торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, которые в этом году объединили соревнования по 18 видам спорта. В церемонии примут участие Министр спорта Олег Матыцин, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, народный артист России Владимир Машков.

После этого олимпийские чемпионы - фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян проведут разминку для участников забега.

Утренний забег на ПМЭФ является уникальной возможностью увидеть красоту Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке без машин. В этом году впервые для участников Форума будет доступен экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.

Организаторами забега являются спортивная платформа Фонд Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта России.

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