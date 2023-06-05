Форум МСП на ПМЭФ-2023: ключевые вопросы и точки роста российского малого бизнеса

В стартовый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства с участием представителей федеральной и региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений и предпринимателей со всех регионов страны. Его главной темой станет международная кооперация бизнеса. В деловой программе форума — сессии, раскрывающие ключевые вопросы и точки роста российского малого бизнеса. Соорганизаторами Российского Форума МСП выступают Фонд Росконгресс и «Опора России».

Деловые дискуссии Форума МСП будут проходить в новом формате — от дебатов до практикумов, историй провалов и др. Все активности объединены по четырем тематическим блокам, а именно внешнеэкономическая деятельность, финансы, кооперация и биржа контактов. Главным событием Форума станет пленарная сессия «Международная кооперация МСП: от задач к решению», где участники обсудят, какие новые возможности и сферы роста возникают для развития малого бизнеса, как подержать развитие новых производственных и логических цепочек и другие вопросы.

В рамках деловой программы Форума запланировано более десяти сессий. Мероприятия блока «PRO: ВЭД» будут посвящены обсуждению кейсов предпринимателей при выходе на международный рынок, усовершенствованию российского бизнес-образования под запросы рынка, последним тенденциям электронной торговли в России, экспортному потенциалу российских ИТ-продуктов и т.д. Также планируется ответить на вопросы о новых возможностях для российских экспортеров промышленной продукции в ОАЭ.

Тематический блок «PRO: Деньги» будет включать в себя мероприятия, посвященные эффективным финансовым инструментам для быстрорастущих компаний, преимуществам и возможности развития бизнеса на онлайн-платформах, финансам для растущего бизнеса. Отдельно в рамках практикума участники разберут основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и их причины, а также на мастер-классе акцентируют внимание на состоянии российского венчурного рынка и постараются развеять мифы о налоговом законодательстве.

В блоке «PRO: Кооперация» пройдет сессия об особенностях и мерах поддержки социального предпринимательства и роли медиаиндустрии в развитии МСП в России, мастер-классы, посвященные закупкам и вопросам развития института подрядчиков, новым подходам к трансформации производственных МСП, а также панельная дискуссия по обсуждению декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, которую разработало Минэкономразвития России при участии деловых объединений под кураторством Первого заместителя Председателя Правительства России Андрея Белоусова.

Кроме того, во время Форума будет организована биржа деловых контактов, где участники и гости Форума смогут познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками и обменяться накопленным опытом. Здесь будут созданы все условия для продуктивного и комфортного делового общения.

«Диапазон тем, которые будут освещены в ходе Российского форума МСП, затронет важные аспекты развития малого и среднего бизнеса как на территории нашей страны, так и на территории дружественных стран. Предприниматели получат реальную возможность найти партнеров, необходимые решения и получить поддержку для своего бизнеса, поэтому приглашаем представителей малого и среднего бизнеса стать участниками Российского форума МСП», — подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин.