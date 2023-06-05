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Перспективы развития Крайнего Севера обсудят на стенде «Арктика — территория диалога» в рамках ПМЭФ

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Стенд «Арктика — территория диалога» станет ключевой площадкой для обсуждения арктической повестки на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 14–17 июня. Деловая программа экспозиции Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики включает порядка 15 мероприятий, посвященных важнейшим направлениям развития Крайнего Севера, часть которых пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий — Фонд Росконгресс.

«Посвященный Арктике стенд впервые появился на ПМЭФ в 2022 году. Тогда итогом работы этой площадки стали подписание соглашений и выработка конкретных решений, направленных на устойчивое развитие Арктики в ключевых сферах, среди которых организация круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, модернизация телекоммуникационной отрасли и преференциальных режимов. Уверен, запланированные в этом году мероприятия дадут новый импульс освоению высоких широт и продемонстрируют гостям ПМЭФ преимущества российской Арктики», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

В рамках плана председательства России в Арктическом совете на стенде состоятся четыре мероприятия, посвященные важным аспектам развития Крайнего Севера.

Участники сессии «Сохранение и мониторинг арктического биоразнообразия» обсудят влияние климатических изменений на Арктику, вопросы использования современных технологий для сохранения биоразнообразия и создания сети наблюдательных станций на Крайнем Севере, а также участие бизнеса и общественных организаций в природоохранной деятельности.

Развитие глобального транспортного коридора в Арктике станет предметом дискуссии на сессии «Северный морской путь. Итоги и планы», а в ходе сессии «Русская Арктика – центр притяжения. ООПТ XXI века» эксперты обсудят аспекты совершенствования законодательства в природоохранной сфере.

Еще одним мероприятием в рамках российского председательства станет сессия «Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий», участники которой рассмотрят различные вопросы организации киносъемочного процесса в северных широтах. Мероприятие является частью Международного фестиваля народов Севера «Душа России».

Одной из главных тем программы станет развитие инвестиционного потенциала и деловой среды Арктики. В ходе специальной презентации главы всех девяти субъектов Арктической зоны Российской Федерации представят инвестиционный потенциал регионов. Еще одна сессия будет посвящена выработке новых направлений развития государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике.

«Арктика является ключевым элементом будущего экономического благополучия всей России. От успешности работы по привлечению в регионы АЗРФ молодых и талантливых кадров, от качественного взаимодействия государства и бизнеса в этом регионе, от налаженных процессов в рамках преференциальных режимов зависит развитие Арктической зоны России на десятилетия вперед», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В рамках деловой программы стенда Минвостокразвития России также пройдут сессии, посвященные таким темам, как формирование комфортной городской среды и создание мастер-планов арктических городов, развитие цифровой инфраструктуры, научно-образовательного потенциала, привлечение профессиональных кадров и талантливой молодежи на арктические территории, а также развитие туризма и повышение доступности путешествий на Крайний Север.

Одна из дискуссий с участием блогеров будет посвящена вопросам популяризации субъектов АЗРФ.

Программа стенда также включает мероприятия, посвященные вопросам международного сотрудничества на Крайнем Севере. Роль внеарктических стран в устойчивом развитии Арктики и новые возможности для межгосударственного взаимодействия обсудят эксперты проекта Think Arctic — Think Global на сессии «Арктика как уникальная область международного сотрудничества: перспективы и возможности». Тематику развития арктического партнерства с внерегиональными странами продолжат участники сессии «Россия – Азия. Развитие на основе доверия».

«На фоне деструктивных действий государств-членов Арктического совета, поставивших на «временную паузу» взаимодействие с российской стороной по арктической тематике, принципиальную важность обретает сотрудничество во благо северных широт в рамках иных форматов и объединений, таких как БРИКС, ШОС и другие. Со своей стороны отмечаем повышенный интерес к тематике устойчивого развития Арктики со стороны внерегиональных стран и готовы способствовать установлению новых партнерских отношений со всеми заинтересованными государствами, в том числе в научной сфере, на основе взаимоуважительного подхода и с учетом национальных интересов этих стран», — отметил Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов.

Участниками мероприятий на стенде «Арктика – территория диалога» станут представители органов федеральной и региональной власти, государственных корпораций, научно-образовательных организаций и других ведомств, а также путешественники, кинорежиссеры и продюсеры.

Экспозиция Минвостокразвития России будет расположена на территории КВЦ «Экспофорум» (павильон G). Кроме деловых мероприятий, посетители стенда смогут посетить Арктический бар, отправить открытку с видами Крайнего Севера в любую точку планеты, а также принять участие в розыгрыше туров в регионы российской Арктики. Также планируется подписание ряда соглашений.

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