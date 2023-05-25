Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет с 8 по 11 июня в Москве на ВДНХ

С 8 по 11 июня на ВДНХ встретятся все, кто связан с путешествиями, – профессионалы отрасли и те, для кого они стараются, – путешественники: любители коротких выездов в соседний регион, познавательных поездок, пляжного и других видов отдыха.

Организатор Российского туристического форума «Путешествуй̆!» – Фонд Росконгресс. «Путешествуй!» – единственный проект Фонда, где есть фестивальная программа. Крупнейший организатор общероссийских и международных, конгрессных, выставочных и деловых мероприятий по сути создал новый событийный формат, объединив деловой форум и фестиваль. Местом его проведения стало популярное парковое пространство – ВДНХ, благодаря чему фестиваль объединит огромную экспозицию, специальную программу и мастер-классы. Организаторы ожидают более 50 000 посетителей.

Деловую программу откроет пленарная сессия «Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения», организованная совместно с Минэкономразвития России. На сессии будут озвучены ключевые задачи туристической отрасли на 2025–2030 годы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Спикерами выступят руководители и представителей Минэкономразвития, Минфина, Министерства транспорта, Росстата, а также главы регионов. Среди других тем сессии, как сообщают организаторы, – меры господдержки отрасли, транспортный баланс, синхронизация территориально-пространственного планирования с региональными планами развития.

Впервые на площадке РТФ «Путешествуй!» пройдет Клуб губернаторов – 11 глав регионов обсудят роль туризма в социальном и экономическом развитии регионов.

Ключевые темы деловой программы РТФ «Путешествуй!» – инвестиции, развитие туристической инфраструктуры и автопутешествия. Инвестициям будут посвящены отдельный блок деловой программы и выставка инвестпроектов в зоне делового общения. Одна из центральных тем трека «Инфраструктура» – развитие инфраструктуры автопутешествий, в том числе придорожного сервиса. На Форуме будут представлены результаты исследования востребованности автопутешествий, проведенного аналитическим центром НАФИ.

На площади Промышленности ВНДХ на фестивальной части «Путешествуй!» будет представлено более 50 стендов: российские регионы, зарубежные страны, тревел-компании представят свои возможности путешественникам. Страной-партнером в этом году выступает Кыргызская Республика, которая продемонстрирует на площадке национальный колорит и, конечно, лучшие туристические маршруты. Владимирская область и город Суздаль выступят в статусе «Новогодняя столица России». Зимой Суздаль ждет грандиозное событие и проведение целого ряда мероприятий в данном статусе, а также подготовка к празднованию 1000-летия города в 2024 году.

Город-партнер – Санкт-Петербург, который на выставочной экспозиции Форума возглавит экспозицию регионов Северо-Западного федерального округа.

Екатеринбург и Пермь представят программу празднования 300-летия, достопримечательности Калужской области можно будет изучить через QR-коды, на стенде Краснодарского края можно будет изучить кубанские танцы. Можно будет узнать и о кулинарных традициях регионов и стран и продегустировать локальную еду. Традиционные блюда в формате стритфуд представят Мурманская, Орловская и Рязанская области.

Площадь в 24 000 м2 делает «Путешествуй!» самым масштабным туристическим фестивалем в России. На центральной аллее ВДНХ появится целый раздел для автопутешественников. АО «АвтоВАЗ» совместно с Самарской областью организует интерактивную площадку с гоночными симуляторами – каждый посетитель «Путешествуй!» сможет попробовать себя за рулем болида.

На сцене фестиваля выступят этнические коллективы и кавер-группы, пройдут ток-шоу, встречи с известными блогерами, игра «Что? Где? Когда?». В творческих мастерских можно будет заняться гончарным делом, ткачеством, расписать изразец или сделать духи, а также больше узнать о народных промыслах.

Также каждый может запустить специального бота, выполнить задания, получить баллы и принять участие в розыгрыше.

Прошедшие квест до конца смогут претендовать на главный приз – поездку в Турцию на двоих в отель 5* от «Слетать.ру».