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Опора на внутренний потенциал станет главной темой Форума креативного бизнеса на ПМЭФ-2023

17 июня в заключительный день ПМЭФ-2023 пройдет 6-й Форум креативного бизнеса, организованный Социальной платформой фонда «Росконгресс» — фондом «Инносоциум».

Стратегическим партнером форума выступает Академия «Дух огня». Программа форума сфокусирована на исследовании потенциала креативных индустрий как инструмента создания устойчивого будущего через эргономичные решения, синергию инноваций и творчества, гармоничную интеграцию национальных традиций в современную культуру.

Главная тема — «Развитие креативной экономики с опорой на внутренний потенциал и национальную самобытность регионов».

Внимание участников дискуссий будет акцентироваться на интенсификации индустриального диалога и развитии киноиндустрии.

«Форум креативного бизнеса — это эффективная дискуссионная площадка, где обсуждаются вопросы развития творческого предпринимательства и социокультурной политики. Опора на культурно-исторические ценности, традиции и творческое наследие в качестве базы развития человеческого капитала демонстрирует сегодня мультипликативный
экономический эффект и подтверждает потенциал этого интенсивно развивающегося направления экономики», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

В программе Форума креативного бизнеса примут участием более 50 экспертов: арт- менеджеров, дизайнеров, издателей, кинопродюсеров, представителей государства и бизнеса.

Состоится пленарная сессия «Диалоги культур в эпоху глобальных изменений». Запланированы дискуссии по наиболее востребованным темам в сфере креативных индустрий: экспортные стратегии анимационных брендов, новые партнерства на российском кинорынке, образование как творческая экосистема, поиск идентичности, инвестиции в творческие индустрии, медиа в эпоху перемен, креативный капитал регионов, искусство создания бренда и другие.

Дискуссии об актуальных вопросах кинопроизводства и демонстрация новых фильмов о культуре коренных народов российского Севера пройдут при поддержке стратегического партнера Академии «Дух огня», которая призвана стать коммуникационной площадкой для формирования творческого и индустриального диалога в сфере кинопроизводства.

«Это автономная некоммерческая организация с лабораториями, мастерскими, которая займется продвижением наших фильмов, обучением молодых людей кинопроизводству, привлечением специалистов, применением компетенций международного уровня в области создания кино», – заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа Наталья Комарова.

В течение всех дней ПМЭФ будет работать собственный стенд Социальной платформы фонда «Росконгресс» — фонда «Инносоциум», располагающий масштабным пространством для приема участников и зоной для выступления спикеров. Там пройдут дискуссии, мастер-классы, посвященные инклюзии, наставничеству, филантропии и эффективному взаимодействию с гражданским обществом.

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