Завершилась выездная сессия ПМЭФ-2023: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей

Третья выездная сессия Петербургского международного экономического форума – 2023 состоялась на полях крупнейшего инвестиционного форума в Абу-Даби AIM Congress 2023.

Выездная сессия прошла под темой «Россия – Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей», где обсудили туристический поток между странами, который уже давно дополнился финансовыми потоками, бизнес-миссиями, научными и образовательными обменами, кросс-культурными проектами.

«Россия была и остается надежным партнером ОАЭ, открытой экономикой. Трансформация международного сотрудничества – одна из приоритетных задач в условиях санкций. Развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки – один из приоритетов внешнеэкономической политики нашей страны», – отметил Министр экономического развития России Максим Решетников.

Возможности площадки ПМЭФ позволят в полной мере раскрыть потенциал не только ОАЭ, как важного стратегического хаба, но и дадут дополнительный импульс для развития двусторонних отношений между странами. В ходе своего выступления председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул: «В этом году Эмираты выступят в качестве страны – гостя ПМЭФ: участие в этом статусе предполагает не только насыщенную деловую программу, это полномасштабная презентация страны на крупнейшей международной площадке – ее культуры, традиций, инвестиционного потенциала. На несколько дней Эмираты обогатят деловую и культурную жизнь Санкт-Петербурга».

Этот визит Фонда Росконгресс в ОАЭ не ограничился организацией сессии, но и скоординировал совместно с университетом «Синергия» полноценную бизнес-миссию.

«Синергия» уже более 10 лет работает на территории ОАЭ, и мы рады делиться нашей экспертизой и опытом с российскими предпринимателями. С бизнесом мы работаем сразу по нескольким направлениям, предоставляя комплексную поддержку по всем вопросам, которые могут возникнуть в процессе выхода на рынок Арабских Эмиратов. Это и образовательная программа Open Dubai, которую за год посетило более 500 человек, многие из которых уже начали открывать для себя новый рынок, и тематические конференции по актуальным и востребованным для бизнеса темам. Последнее, не менее важное направление нашей работы – это организация бизнес-миссий для тех предпринимателей, которые уже готовы выходить на новый рынок. Во время таких мероприятий мы знакомим участников с миром бизнеса ОАЭ, помогаем встретиться с инвестиционными фондами, местными компаниями, игроками в сфере недвижимости и криптовалюты», — поделился президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.