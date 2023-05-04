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Порядка 3 тысяч человек из 14 стран приняли участие в Кавказской инвестиционной выставке

В Минеральных Водах завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка. Событие посетили порядка 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ из стран СНГ и «каспийской пятерки».

Всего в работе выставки приняли участие гости из 14 зарубежных стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Республики Абхазия, Республики Кипр, Республики Южная Осетия, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки. В деловой программе выставки состоялось более 30 мероприятий, в рамках которых выступило свыше 300 спикеров.

«Кавказская инвестиционная выставка состоялась впервые и сразу привлекла значительное количество участников. Мы стали свидетелями живого диалога между государством, бизнесом и общественными институтами, состоялось несколько десятков деловых мероприятий: круглых столов, дискуссий, встреч. Подписаны соглашения, налажены новые связи. Считаю, что цель, которую ставили организаторы, достигнута, а само событие обязательно придаст дополнительный импульс для развития Северо-Кавказского федерального округа. Уверен, что тот потенциал, который есть сегодня у каждого региона, будет реализован в том числе благодаря представлению на Кавказской инвестиционной выставке достопримечательностей, инвестиционных возможностей и ресурсов», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации, курирующий СКФО, Александр Новак.

Среди высокопоставленных иностранных официальных лиц участие в мероприятии приняли Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев; Председатель Правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев; Вице-премьер-министр, Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган; Заместитель председателя Правительства, Министр экономического развития Республики Южная Осетия Дзамболат Тадтаев.

Также участие в работе выставки приняли чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Хесус Рафаэль Саласар Веласкес; чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали; чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшох Гулмахмадзода; чрезвычайный и полномочный посол Государства Катар в Российской Федерации Ахмед Нассер Дж Аль-Тани.

Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», в которой приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, председатель совета директоров АО «Фирма агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, основатель и крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков и председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев. Модератором сессии выступила журналист, ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел на площадке Кавказской инвестиционной выставки совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

В завершение Кавказской инвестиционной выставки Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил: «Текущая ситуация играет на интересы Северного Кавказ, потому что, во-первых, это теперь основной логистический перекресток: это и Азово-Черноморский регион, это и коридор Север-Юг. Во-вторых, если раньше национальный капитал во-многом инвестировал в зарубежные страны, то сейчас все понимают, что инвестировать надо в страну, в том числе в Северный Кавказ с гигантским рынком и возможностями. Для Кавказа сейчас реальное время возможностей, и судя по интересу, который мы видим на Кавказской выставке от инвесторов, думаю, мы все вместе сделаем так, чтобы это время не упустить».

Кавказская инвестиционная выставка стала не только экспертной и выставочной площадкой, но и местом, где ведутся переговоры и заключаются деловые контракты по крупным проектам и соглашениям. На КИВ-2023 было подписано свыше 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.
В рамках основной выставочной экспозиции КИВ-2023 были представлены 20 стендов регионов Северо-Кавказского федерального округа и стран, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в СКФО. Свои инвестиционные проекты представят Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия. Центральной зоной экспозиции стал объединенный стенд института развития «Кавказ.РФ». На нем были представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона.

В рамках спортивной программы КИВ-2023 более 300 человек приняли участие в утреннем забеге «На высоте» на 5-километровой дистанции в Пятигорске. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач и другие участники выставки вместе с жителями Ставропольского края стартовали у места дуэли великого поэта Михаила Лермонтова по маршруту, проложенному по живописной территории горы Машук. Организаторами забега выступили спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт», правительство Ставропольского края, АО «Кавказ.РФ», администрация города Пятигорск и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).

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